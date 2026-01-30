Exministr Bendl se diví, že je ve změně stavebního zákona zákaz lovu norováním

Autor:
  12:25
Podiv nad tím, co všechno lze řešit změnou stavebního zákona, kterou projednávají poslanci, vyjádřil ve Sněmovně bývalý ministr zemědělství Petr Bendl z ODS. K novele, která má zjednodušit a zrychlit povolování stavebních záměrů, je totiž přilepen i zákaz lovu zvířat norováním, tedy lovu lišek a jezevců vyháněním z jejich nory pomocí psů.

Poslanec ODS, exministr zemědělství Petr Bendl | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Zákaz obsahuje připojená novela zákona o ochraně přírody a krajiny.

„Předložit návrh zákona, který obsahuje víc než 42 novel zákonů poměrně obsáhlých poslaneckým návrhem, je poměrně hodně riskantní. Já myslím, že míříme do tmy, zvláště když předkladatelé podlehli pokušení a řadu přílepků do toho zákona dali,“ řekl ve Sněmovně Bendl.

Přilepovat také věci ke změně stavebního zákona podle něj není správné. Návrh předložili poslanci ze stran vládní koalice.

Zákaz lovu norováním se pokoušeli loni neúspěšně prosadit předseda KDU-ČSL Marek Výborný a tehdejší šéfka Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Šéf ANO a nyní i premiér Andrej Babiš zase navrhoval zákaz chovu lišek v zajetí kvůli výcviku loveckých psů.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

AI rozhodne, kdo bude úspěšný. Česko musí být lídrem, říká vládní zmocněnec

Nejčtenější

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lži, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých proruských účtech,...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Fukušima zamrzla v čase. Přírodě se tu daří, ale co když se sem vrátí lidé?

Uvnitř stále leží na lavicích učebnice, po podlaze jsou rozházené penály a...

Patnáct let po tsunami, která způsobila největší jadernou havárii v dějinách Japonska, jsou na ulicích Fukušimy k vidění pouze medvědi, mývalové a divočáci. Úřady a někteří místní obyvatelé nyní...

Exministr Bendl se diví, že je ve změně stavebního zákona zákaz lovu norováním

Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku Petr Bendl (ODS)....

Podiv nad tím, co všechno lze řešit změnou stavebního zákona, kterou projednávají poslanci, vyjádřil ve Sněmovně bývalý ministr zemědělství Petr Bendl z ODS. K novele, která má zjednodušit a zrychlit...

30. ledna 2026  12:25

Kauza řidičáků v Černošicích. Žalobkyně žádá vazbu pro všech 16 obviněných

Policie zasahuje v budově pražského pracoviště Městského úřadu Černošice. (28....

Státní zástupkyně navrhla vazbu pro všech 16 obviněných v kauze nezákonného získávání řidičských průkazů na černošickém úřadu. O návrzích rozhodne Obvodní soud pro Prahu 2, sdělil v pátek mluvčí...

30. ledna 2026  12:20

Když Rusko zastaví útoky, my taky, řekl Zelenskyj. Zve Putina, do Moskvy nechce

Sledujeme online
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve Vilniusu v Litvě (25. ledna 2026)

Pokud Rusko zastaví útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, Ukrajina přestane s útoky na ruskou energetiku, uvedl v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V odpovědi na nabídku...

30. ledna 2026  10:47,  aktualizováno  12:06

Koalice odmítla jednat o vztahu Babiše a Macinky. A opět podržela Okamuru

Přímý přenos
Venezuela propustila z vězení Čecha Jana Darmovzala. Tisková konference...

Poslanci ANO, SPD a Motoristů sobě hlasováním odmítli jednat o návrh šéfa ODS Martina Kupky, aby se ministr zahraničí Petr Macinka účastnil schůze před hlasováním o nedůvěře vládě, stejně tak koalice...

30. ledna 2026  4:45,  aktualizováno  12:05

Místo červeného koberce bude zelený, oznámil Macinka po jednání s Tarabou

Ministr životního prostředí Petr Macinka (Motoristé) se v pátek setkal v Praze...

Ministr životního prostředí Petr Macinka (Motoristé) se v pátek setkal v Praze se svým slovenským protějškem Tomášem Tarabou. Jednání bylo zejména o koordinaci české a slovenské vlády kvůli...

30. ledna 2026  8:49,  aktualizováno  11:55

Řidič porsche se vyhýbal protijedoucímu autu, při manévru narazil do garáže

Řidič v Čenkovicích na Orlickoústecku narazil do garáže. (30. ledna 2026)

Řidič vozu značky Porsche boural v pátek dopoledne v Čenkovicích na Orlickoústecku. Když se chtěl vyhnout protijedoucímu automobilu, narazil do přilehlé garáže. Podle prvotních informací záchranářů...

30. ledna 2026  11:48

Nechci být dalším šumem v nekonečném feedu, říká Čuba a opouští sociální sítě

Štěpán Kozub a Albert Čuba

Herec a režisér Albert Čuba se rozhodl opustit svět sociálních sítí. Fanouškům vysvětlil, že chce svůj čas věnovat literární a divadelní tvorbě místo produkce obsahu pro zvýšení sledovanosti na svém...

30. ledna 2026  11:44

Devět zraněných u Frýdku-Místku, na obchvatu se srazila dodávka s kamionem

Hasiči při zásahu nehody dodávky a nákladního vozu na obchvatu Frýdku-Místku....

Devět mužů ve věku 20 až 52 let se v noci na dnešek zranilo při dopravní nehodě na obchvatu Frýdku-Místku. Po střetu dodávky a kamionu byl jeden z mužů zraněn těžce, zbývající utrpěli středně těžká...

30. ledna 2026  11:40

Američané naštvali Dány. Od ambasády odstranili vlajky přinesené veterány

Dánské vlajky před americkou ambasádou v Kodani (28. ledna 2026)

V současném napětí mezi Dánskem a Spojenými státy už je důvodem k hněvu prakticky cokoliv. Třeba vlajky. Americká ambasáda v Kodani v úterý „omylem“ odnesla čtyřiačtyřicet dánských vlajek, které tam...

30. ledna 2026  11:37

Naděje na autonomii se rozplývají. Kurdské síly SDF se začlení do syrské armády

Mezi syrskou armádou a kurdskými silami SDF vypukly nové boje. Snímek pochází z...

Kurdové uzavřeli s Damaškem novou dohodu o příměří. Jejich síly se podle ní postupně začlení do syrské armády a policie. V pátek to oznámila Kurdy vedená koalice Syrské demokratické síly (SDF)....

30. ledna 2026  11:18

U Macinky skončil tiskový mluvčí

Daniel Drake

Ve funkci tiskového mluvčího ministerstva zahraničí skončil Daniel Drake. Agendu dočasně přebere Adam Čörgő, který působí v odboru komunikace ministerstva od roku 2022. Úřad o tom v pátek informoval...

30. ledna 2026  11:13

VIDEO: Ruští funebráci okradli zemřelého, natočila je při tom kamera

Pohřební služba v Rusku okradla mrtvého

Případem lidského hyenismu se zabývá policie v ruském Kirově. Pracovníci pohřební služby tam okradli muže, který zkolaboval a zemřel na schodech uvnitř bytového domu. K jejich smůle je při činu...

30. ledna 2026  11:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.