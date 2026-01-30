Exministr Bendl se diví, že je ve změně stavebního zákona zákaz lovu norováním

Zákaz obsahuje připojená novela zákona o ochraně přírody a krajiny.
„Předložit návrh zákona, který obsahuje víc než 42 novel zákonů poměrně obsáhlých poslaneckým návrhem, je poměrně hodně riskantní. Já myslím, že míříme do tmy, zvláště když předkladatelé podlehli pokušení a řadu přílepků do toho zákona dali,“ řekl ve Sněmovně Bendl.
Přilepovat také věci ke změně stavebního zákona podle něj není správné. Návrh předložili poslanci ze stran vládní koalice.
Zákaz lovu norováním se pokoušeli loni neúspěšně prosadit předseda KDU-ČSL Marek Výborný a tehdejší šéfka Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Šéf ANO a nyní i premiér Andrej Babiš zase navrhoval zákaz chovu lišek v zajetí kvůli výcviku loveckých psů.