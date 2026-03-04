„Pan první místopředseda mě upozornil na to, že není běžné mít pokrývku v hlavě tady v Poslanecké sněmovně. Je to dárek, který jsem dostal a který podle mě může dobře vystihovat to, co bych si přál, aby se opravdu stalo,“ řekl Baxa s odkazem na to, o čem hovořil s prvním místopředsedou Sněmovny Patrikem Nacherem z ANO.
Čepici si tak nasadil jen na část svého vystoupení. „Já si myslím, že česká kultura, živé umění v Česku, je ve skvělé kondici, ale že pro něj musíme připravovat, vytvářet dobré podmínky, a to návrh státního rozpočtu Ministerstva kultury, nebo návrh státního rozpočtu v kapitole Ministerstva kultury bohužel úplně nevytváří,“ je přesvědčen bývalý ministr kultury z ODS.
„Myslím, že tam prostě mělo být, pane ministře, těch 200 milionů na živou kulturu a mělo tam být v tomto navýšení těch 100 milionů na Program podpory divadel a profesionálních orchestrů,“ vytkl ministru kultury za Motoristy sobě Oto Klempířovi, že nedokázal uhájit kulturu před škrty. „Ministerstvu kultury, bych řekl, motoristickou terminologií došla šťáva a je to velká škoda,“ prohlásil Klempířův předchůdce.
Částku 300 milionů korun na živé umění navrhuje Baxa vzít buď ze sumy určené na slevy na jízdné, na podporované obnovitelné zdroje energie nebo z vládní rozpočtové rezervy. „Pokud se takový pozměňovací návrh přijme, tak se situace v kulturním sektoru výrazně vylepší,“ míní bývalý ministr kultury.
„Děkuji panu bývalému ministru kultury, panu Baxovi, že se v trumpovské čepici o kulturu takhle zajímá, stejně jako Trump hází miliony, jako kdyby je měl,“ glosoval jeho vystoupení Klempíř. „Nemohu se připojit k návrhům, které tu můj předřečník pan Baxa načetl a požaduje zvýšit dotace na živé o 300 milionů korun či na obnovu kulturních památek o 200 milionů korun, protože na to prostě v rozpočtu peníze nejsou,“ prohlásil Klempíř.
„Mně teď do poslaneckého emailu od občanů přišel třeba projekt podpořený Ministerstvem kultury v roce 2025, který se jmenuje Teplá Praha. Je to nějaká interaktivní mapa, která má pomáhat queer komunitě. Nevím, jestli už samotný ten návrh neevokuje nějakou homofobii třeba, ale to jsou prostě projekty, na které se vynaložily statisíce korun, za interaktivní mapy, které si v době umělé inteligence mohou nadšenci prakticky dělat zdarma. Jak mluvil pan ministr o tom, že nás čeká střídmý rok, tak knihy jako Zrušte rodinu nebo projekty Teplá Praha nám rozhodně chybět i přes snížený rozpočet nebudou,“ řekl Klempířův kolega z klubu Motoristů sobě Matěj Gregor.