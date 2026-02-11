Je to takový Pol Pot dnešní doby, pustil se Lipavský do ministra Macinky

„Já už jsem tady o rudých Motoristech jednou hovořil a ještě nás to bezpochyby během rozpočtové debaty čeká,“ prohlásil Macinkův předchůdce.
„Pan exministr Lipavský, předtím to byl Lenin, teď je to Pol Pot, tak on má rád tady ty paralely,“ reagoval ministr zahraničí a šéf Motoristů sobě na Lipavského.
Mezi bývalým a současným ministrem to ve Sněmovně zajiskřilo kvůli škrtům v humanitární a rozvojové pomoci v kapitole ministerstva zahraničí, o nichž mluvil Macinka.
|
Rozpočet je v rozporu se zákonem, vadí opozici i Pavlovi. Jednal s Hamplem
Zastal se ho poslanec Igor Hendrych zvolený za ANO. „Je o opravdu hodně silná káva srovnávat diktátora Pol Pota, který vyhladil čtvrtinu kambodžské populace, byla to genocida, s počínáním pana vicepremiéra,“ řekl poslanec ANO.
Šéfka poslanců Pirátů Olga Richterová vyzvala, aby poslanci nepoužívali expresivní výrazy. O Motoristech přitom řekla, že koketují s obdivem k fašismu a nacismu. „Nikdy v životě jsem nehajloval, nikdy jsem se nehalil do vlajek Antifa,“ reagoval na ni Macinka.
Přímý přenos jednání Sněmovny