Jan Palach Komunisté zlikvidovali místo odporu
Snad nejdramatičtější příběh je spojený s Janem Palachem, studentem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který se v lednu 1969 na protest proti okupaci Československa a nastupující normalizaci upálil.
Jeho pohřeb v Praze se stal velkou manifestací za svobodu a demokracii. Smutečního průvodu se podle dobových údajů zúčastnily desítky až stovky tisíc lidí. Hrob na Olšanských hřbitovech se následně stal symbolem odporu proti komunistickému režimu a poutním místem. Státní bezpečnost proto jeho okolí sledovala a při výročích bránila lidem, aby k hrobu kladli květiny či zapalovali svíčky.
Komunistický režim se snažil Palachovu památku postupně vymazat z veřejného prostoru. V červenci 1970 nechal z hrobu odstranit bronzovou náhrobní desku od sochaře Olbrama Zoubka a rodině zakázal umístit na její místo novou. Návštěvy u hrobu ale pokračovaly. Režim proto nakonec zašel ještě dál a rozhodl se odstranit i samotné ostatky.
V říjnu 1973 začala hřbitovní správa naléhat na Palachovu matku Libuši, aby s exhumací souhlasila. Rodina čelila silnému nátlaku a podle historika Petra Blažka jí bylo naznačeno, že pokud souhlas nedá, mohou být ostatky přemístěny do hromadného hrobu, nebo dokonce rozptýleny, aniž by rodina věděla kam. Libuše Palachová nakonec svolila.
Ostatky byly 22. října 1973 pod dohledem StB tajně vyzvednuty z hrobu a převezeny do strašnického krematoria, kde byly zpopelněny. Exhumace proběhla nad ránem a místo původního hrobu se následně objevil nový náhrobek se jménem Marie Jedličková. Urnu s Palachovými ostatky dostala rodina a po několika měsících získala povolení uložit ji do rodinného hrobu ve Všetatech.
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Ani tam ale síla Palachova odkazu nezmizela. Jeho hrob se stal jedním z míst, kam mířili lidé během Palachova týdne v lednu 1989, kdy se konaly protirežimní demonstrace. Komunistická policie tehdy protesty tvrdě potlačila. Na Olšanské hřbitovy se Palachovy ostatky vrátily až po pádu režimu. V říjnu 1990 byla urna slavnostně uložena zpět za účasti prezidenta Václava Havla. Hrob znovu zakryla Zoubkova bronzová deska.