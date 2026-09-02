Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nejen Masaryk. Ostatky slavných Čechů se exhumovaly kvůli vědě, pietě i nacistům

Tereza Krocová
Přehledně   13:03
Hrobka Jana Masaryka v Lánech se ve středu znovu otevřela. Policie totiž prověřuje, jak někdejší ministr zahraničí před téměř osmi desetiletími zemřel. Exhumace přitom v českých dějinách nejsou ničím výjimečným, každá má však odlišný důvod. U Jana Palacha šlo o snahu komunistického režimu odstranit symbol odporu, ostatky Karla Hynka Máchy zase Češi na poslední chvíli zachraňovali před nacisty.
Část 1/7

Jan Palach Komunisté zlikvidovali místo odporu

Snad nejdramatičtější příběh je spojený s Janem Palachem, studentem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který se v lednu 1969 na protest proti okupaci Československa a nastupující normalizaci upálil.

Student mělnického gymnázia Jan Palach v roce 1966

Jeho pohřeb v Praze se stal velkou manifestací za svobodu a demokracii. Smutečního průvodu se podle dobových údajů zúčastnily desítky až stovky tisíc lidí. Hrob na Olšanských hřbitovech se následně stal symbolem odporu proti komunistickému režimu a poutním místem. Státní bezpečnost proto jeho okolí sledovala a při výročích bránila lidem, aby k hrobu kladli květiny či zapalovali svíčky.

Komunistický režim se snažil Palachovu památku postupně vymazat z veřejného prostoru. V červenci 1970 nechal z hrobu odstranit bronzovou náhrobní desku od sochaře Olbrama Zoubka a rodině zakázal umístit na její místo novou. Návštěvy u hrobu ale pokračovaly. Režim proto nakonec zašel ještě dál a rozhodl se odstranit i samotné ostatky.

Hrob Jana Palacha na pražských Olšanech.
Smuteční průvod o několika desítkách tisíc lidí šel z Václavského náměstí na náměstí Krasnoarmějců (dnes Jana Palacha). (25. ledna 1969)
Kovová plastika pro pátera Josefa Toufara. Její autor, uznávaný sochař Olbram Zoubek, přiznal, že to bylo jeho poslední dílo.
Hrobka dánského astronoma Tycha Braha v pražském Týnském chrámu
50 fotografií

V říjnu 1973 začala hřbitovní správa naléhat na Palachovu matku Libuši, aby s exhumací souhlasila. Rodina čelila silnému nátlaku a podle historika Petra Blažka jí bylo naznačeno, že pokud souhlas nedá, mohou být ostatky přemístěny do hromadného hrobu, nebo dokonce rozptýleny, aniž by rodina věděla kam. Libuše Palachová nakonec svolila.

Ostatky byly 22. října 1973 pod dohledem StB tajně vyzvednuty z hrobu a převezeny do strašnického krematoria, kde byly zpopelněny. Exhumace proběhla nad ránem a místo původního hrobu se následně objevil nový náhrobek se jménem Marie Jedličková. Urnu s Palachovými ostatky dostala rodina a po několika měsících získala povolení uložit ji do rodinného hrobu ve Všetatech.

Režimu vadil Palachův hrob na Olšanech. Matce vyhrožovali ukradením ostatků

Ani tam ale síla Palachova odkazu nezmizela. Jeho hrob se stal jedním z míst, kam mířili lidé během Palachova týdne v lednu 1989, kdy se konaly protirežimní demonstrace. Komunistická policie tehdy protesty tvrdě potlačila. Na Olšanské hřbitovy se Palachovy ostatky vrátily až po pádu režimu. V říjnu 1990 byla urna slavnostně uložena zpět za účasti prezidenta Václava Havla. Hrob znovu zakryla Zoubkova bronzová deska.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Povodeň v Nepálu spustilo zřícení ledovce, míní experti. Fotky z vesmíru ukazují zkázu

Satelitní snímky zachycují údolí u hranice Nepálu a Číny před ničivými...

Středeční bleskovou povodeň na hranicích Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se následně zřítila do údolí. Uvádějí to experti, kteří analyzovali satelitní snímky zasažené...

Nepálu a Číně hrozí další povodeň. Jezero vzniklé po sesuvu ledovce začalo přetékat

Záběr z dronu zachycuje hasiče při pátracích a záchranných pracích na poškozené...

Jezero, které se vytvořilo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, začalo přetékat. Hrozí další povodeň, která může zasáhnout oblasti, jež už před dvěma dny poničil příval...

Staré jezy, zbytky mostů, nádobí. Podívejte se, co odhalilo sucho na Lipně a Orlíku

Nedostatek vody odhaluje na vodním díle Orlík i základy bývalého řetězového...

Hladiny řek v největších jihočeských nádržích dál klesají. Na Orlíku i na Lipně. Pod Podolským mostem se už objevují zřetelné zbytky starého řetězového mostu přes Vltavu. Na Lipně zase avizovali, že...

Proměna nádraží Smíchov. Nové jsou perony, troleje i koleje, podívejte se

Rekonstrukce Smíchovského nádraží v Praze (vizualizace budoucí podoby)

Pokračuje rekonstrukce nádraží Praha-Smíchov. Obří dílo pomalu dostává svou novou podobu a už brzy se zcela změní. Vlaky začnou zanedlouho jezdit z nových nástupišť a přestavbou projdou poslední dva...

Všechno je pryč, nebo pod bahnem. Nepál je v šoku, hrozí další katastrofa

Desítky mrtvých, stovky pohřešovaných. Nepál a Čína sčítají škody po katastrofě

Mohutná blesková povodeň v oblasti mezi Nepálem a Čínou ve středu vmžiku smetla vše, co jí stálo v cestě. Lidé se před valící se masou vody a bahnem pokoušeli utéct, živelná katastrofa přesto stovky...

Medveděv hrozí Německu odvetou, volá po úderech na Berlín

Dmitrij Medveděv (25. srpna 2026)

Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv otevřeně pohrozil Německu vojenskými údery. Reagoval tak na obvinění Berlína, že za nedávnými incidenty s výbušnými drony na letišti v Lipsku stojí ruské...

2. září 2026  13:09

Nejen Masaryk. Ostatky slavných Čechů se exhumovaly kvůli vědě, pietě i nacistům

Jan Palach, Karel Hynek Mácha a Josef Toufar

Hrobka Jana Masaryka v Lánech se ve středu znovu otevřela. Policie totiž prověřuje, jak někdejší ministr zahraničí před téměř osmi desetiletími zemřel. Exhumace přitom v českých dějinách nejsou ničím...

2. září 2026  13:03

Granáty, pušky i Hlas Boží. Jak se zbrojí na pokrokářských kalifornských univerzitách

Premium
Policisté dohlížejí na propalestinskou demonstraci na Emoryho univerzitě v...

Zní to poněkud bizarně, ale kalifornští studenti se bojí útočných pušek, které vlastní jejich univerzity. Představte si, kdyby Západomoravská vysoká škola Třebíč (jeden čas existovala) tajně...

2. září 2026

Sabotáž v Německu odpojila elektrárny. Napětí mezi Berlínem a Moskvou eskaluje

V rozvodně v Bergheimu na západě Německa někdo úmyslně způsobil zkrat. Policie...

V rozvodně na západě Německa někdo v úterý večer úmyslně způsobil zkrat. Ten odpojil ze sítě pět bloků elektráren v okolí. Týž den ráno neznámí pachatelé zaútočili na rozvodnu na východě země. Tento...

2. září 2026  8:45,  aktualizováno  12:56

Na Lipsko musíme reagovat, shodují se politici. Opozice radí, k čemu přistoupit

Vojtěch Munzar, Martin Kupka a Karel Haas na tiskové konferenci Poslaneckého...

Vládní i opoziční politici důrazně reagují na nedávné hybridní útoky a sabotáže v Německu, přičemž z útoku na letiště v Lipsku je podle Berlína zodpovědná Moskva. Čestný prezident Motoristů Filip...

2. září 2026  10:52,  aktualizováno  12:53

Někteří finanční poradci zneužívají školní přednášky, varovala ČNB

ilustrační snímek

Česká národní banka varovala před problematickými praktikami, které se v Česku množí. Někteří finanční poradci podle ní zneužívají školní přednášky o finanční gramotnosti dětí k propagaci vlastních...

2. září 2026  12:39

Pavel přijal Plagu kvůli rozpočtu. Školství je priorita, kritizoval návrh prezident

Robert Plaga (ANO), na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Petrem...

Prezident Petr Pavel ve středu krátce po poledni na Pražském hradě přijal ministra školství Roberta Plagu ( ANO). Jedním z hlavních témat má být rozpočet resortu, v němž podle ministra stále chybí...

2. září 2026  8:24,  aktualizováno  12:36

Hasiči bojují s rozsáhlým požárem lesa na Žďársku, vrtulník má po zásahu

Hasiči na Žďársku bojují s lesním požárem u obce Chlébské. Situace si vyžádala...

Na hašení lesního požáru nedaleko obce Chlébské na Žďársku byl nasazen vrtulník, který během svého působení provedl celkem 35 shozů vody na požářiště. Letecké hašení již bylo úspěšně ukončeno. Oheň,...

2. září 2026  12:21

Agendu cestovního ruchu čeká zásadní změna, zamíří pod ministerstvo průmyslu

ilustrační snímek

Vláda patrně vyslyší přání podnikatelů v cestovním ruchu a agendu turismu přesune z kompetence ministerstva pro místní rozvoj pod ministerstvo průmyslu. Nové kolo diskusí o tom, jakým způsobem by měl...

2. září 2026  12:09

Pyrotechnika odpálená v davu baníkovců zranila pět lidí, policie stíhá čtyři fanoušky

Výbuch pyrotechniky před před nádražím v Ostravě-Vítkovicích v dubnu 2025...

Kriminalisté obvinili čtyři fotbalové fanoušky, kteří loni podle vyšetřování nesprávným odpálením pyrotechniky v tisícovém davu před nádražím v Ostravě zranili pět lidí. Dva ze zraněných náleží ke...

2. září 2026  12:08

Macinka jedná s unijními ministry zahraničí. Řešit chce i incident v Lipsku

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka přiletěl na Slovensko, kde se sekal se...

Od našeho zpravodaje v Irsku Šéfové diplomacií členských států EU a jejich spojenci se sešli v irském hrabství Wicklow na tradičním neformálním zasedání. Ministr Petr Macinka před začátkem zasedání uvedl, že prioritou Prahy je...

2. září 2026  12:07

KDU-ČSL

Nové vedení KDU-ČSL, které bylo zvoleno na sjezdu. Zleva Václav Pláteník,...

KDU-ČSL patří k nejstarším českým politickým stranám. Od roku 1990 se lidovci podílela celkem na deseti českých vládách, vicepremiéry byli Josef Lux, Cyril Svoboda, Jiří Čunek, Pavel Bělobrádek či...

2. září 2026  12:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.