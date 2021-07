Vyvrcholil mi na záda, masturboval v okně. Exhibicionistu potká většina žen

„Jednou jsem jela opravdu nacpanou tramvají, tělo na tělo, ani milimetr místa k hnutí. Dost se na mě zezadu lepil nějaký muž a bylo mi to hodně nepříjemné, ale snažila jsem se uklidňovat tím, že se prostě nemá kam posunout,“ popisuje svou zkušenost pětadvacetiletá Veronika F.



„Občas mi šťouchl rukou do zadku. Ne že by mě plácl. Bylo to, jako by se omylem dotkl. Snažila jsem se to ignorovat, a když konečně přišla moje zastávka, s úlevou jsem vystoupila a ten muž jel dál,“ dodává. „Jenže když jsem si pak chtěla upravit sukni a sáhla si do oblasti zadku, byla jsem celá ulepená od bílé substance - asi rozumíte, na co narážím,“ dodává.