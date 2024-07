Brusel, Štrasburk, Benešov, kraj. Funkce skloubím, věří Pokorná Jermanová

Dosavadní poslankyně Pokorná Jermanová se před týdnem stejně jako další nově zvolení europoslanci za ANO Klára Dostálová a Jaroslav Bžoch vzdala mandátu ve Sněmovně. V poslanecké lavici ji nahradí krajský zastupitel Miroslav Samaš. V práci v benešovském a krajském zastupitelstvu by však Pokorná Jermanová ráda pokračovala.

Poukázala na to, že městské zastupitelstvo zasedá jednou za dva až tři měsíce a málo častá jsou i jednání krajských zastupitelů. „Určitě se to zvládnout dá. Navíc se nikam nestěhuji, zůstávám se svou rodinou tady a budu odtud vyrážet do Štrasburku a do Bruselu,“ dodala Pokorná Jermanová.

Lídrem krajské kandidátky ANO je Tomáš Helebrant, Pokorná Jermanová se bude ucházet o přízeň voličů z šestého místa. Kompletní složení kandidátky podle ní hnutí představí koncem srpna při zahájení kampaně v Příbrami. „Je sestavena z úspěšných aktivních komunálních politiků,“ řekla Pokorná Jermanová.

V podzimních krajských volbách chce obhajovat křeslo dosavadní hejtmanka Petra Pecková, která je volební jedničkou STAN. V čele kandidátky Spolu je občanský demokrat Jan Skopeček. Kandidátkou Pirátů na hejtmanku je předsedkyně krajského výboru pro kulturu Lucie Cirkva Chocholová.

Společně do voleb půjdou v regionu Zelení a hnutí Sen 21. Jedničkou na kandidátce je předsedkyně Zelených Magdalena Davis. Lídrem středočeské SOCDEM je bývalý policista Miloslav Čihák z Nymburska. O přízeň voličů se bude ucházet i bývalý hejtman za ČSSD Miloš Petera. Povede kandidátku uskupení Jistota a budoucnost.