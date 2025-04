Kauza se týká údajného obcházení zákonných pravidel o zastavování takzvaných bagatelních exekucí, tedy exekucí na menší dlužné částky peněz. Kárnému senátu předsedá soudce Jiří Palla.

Díky triku exekutora Juraje Podkonického ale mohly tyto exekuce pokračovat. Novela zákona přitom počítala s jejich zastavením. Na středečním líčení vystupuje člověk, který údajně korunové položky v mincích zaplatil a také další zaměstnanci Podkonického úřadu.

Svědek Robert Adolf soudu řekl, že Podkonického osobně nezná, pouze z obchodních vazeb.

„Některé pohledávky u nás ve firmě kvůli změně zákona by zanikly. Mám jednat jako řádný hospodář, firma by přišla o peníze. Tak jsme po úvahách s právníky rozhodli, že peníze složíme a pohledávky prodloužíme. Nevidím na tom nic špatného, firma by přišla o značné peníze. Ano, bylo to ušité horkou jehlou, mezi vánočními svátky. Ale na žádnou jinou kancelář než na úřad pana Podkonického jsem se nedozvonil,“ vysvětloval soudu Adolf.

„Zazvonil jsem na kancelář pana Podkonického, předložil jsem seznam pohledávek a složil jsem asi osm tisíc korun v hotovosti. Jednalo se tedy asi o osm tisíc pohledávek. Jednal jsem s ženou na pokladně. Odevzdal jsem jí seznam pohledávek a řekl jsem jí, že ke každé pohledávce náleží korunová částka. Ale nedonesl jsem sáček s mincemi, platil jsem v bankovkách,“ vyvrátil část detailů z obžaloby Adolf. „Stejně to ale přišlo vniveč, exekuce byly stejně zastaveny,“ dodal.

„Koruna nemůže být vnímána ani jako dárek“

„Šlo o bagatelní exekuce, typicky za černou jízdu v městské hromadné dopravě. Zástupce věřitelů Robert Adolf zaplatil 28. prosince 2021 v hotovosti jednu korunu za každé jedno řízení vedené v bagatelních exekucích, a to přímo na pokladně. Za jednu korunu nelze pořídit prakticky nic, nemohlo to být vnímáno jako pomoc nebo vánoční dárek,“ popsala na dřívějších jednáních ředitelka odboru dohledu a kárné agendy ministerstva spravedlnosti Kateřina Skalková.

Vymáhání exekucí tak mohlo pokračovat. „Tím se ale (Podkonický) dopustil závažného provinění. Obcházel totiž právní úpravu, docílil toho, že museli lidé složit 500 korun,“ vysvětlila kárnému senátu Skalková.

Skalková navrhuje uložit Podkonickému pokutu 400 tisíc korun.

Sám exekutor Podkonický se cítí nevinný. „Měl jsem právní názor, že nesmím jako exekutor odmítnout platbu v jakékoli výši. Na tomto názoru trvám. Myslím, že bych neměl být trestán, že jsem se žádného provinění nedopustil,“ prohlásil dříve Podkonický, který také popřel, že by Roberta Adolfa znal nebo se s ním setkal.

Novela exekučního řádu v roce 2022 exekutorům uložila povinnost zastavit exekuce na částky do 1 500 korun, u kterých se v posledních třech letech nepodařilo vymoci žádné peníze a věřitel nesložil zálohu 500 korun. Typicky šlo o dluhy za nelegální jízdu v hromadné dopravě.

Organizace Člověk v tísni ale upozornila na to, že Podkonického Exekutorský úřad Praha 5 přijal těsně před koncem roku a před vypršením lhůty mnoho korunových plateb do jednotlivých spisů. Novela by tak na exekuce nedopadla a dál by pokračovaly. Peníze složil v hotovosti, tedy v korunových mincích, do všech spisů tentýž člověk. Dlužníci o tom nevěděli.

Kárný senát Nejvyššího správního soudu se kauzou na líčeních zabývá od loňského listopadu. Jednání už několikrát odložil kvůli absencím právníků nebo svědků.