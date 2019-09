Máte exekuci, zaplaťte. Šmejdi zkouší novou metodu podvodu po telefonu

„Mé známé telefonicky na pracovní pevnou linku zavolala osoba, která se představila jako Exekutorský úřad a chtěla uhradit částku zhruba 38 000 korun za nezaplacené marketingové služby,“ popisuje svůj případ Václav Nývlt.

Dotyčná ovšem o žádném dluhu nevěděla a tajemný volající, který se nepředstavil konkrétním jménem, pouze jako právnická osoba, toho více k dluhu nechtěl říci. Žena dostala číslo účtu a telefonní číslo, na které má potvrdit, že peníze poslala.

„Vystrašená se obrátila na mě. Já jsem na číslo zavolal, abych se alespoň dozvěděl název firmy a zjistil, o co ve skutečnosti jde,“ uvedl. Vytočil číslo, které jeho známá dostala, a když telefon neznámá žena zvedla, záměrně se nepředstavil.

„Řekl jsem, že jsem měl zmeškaný hovor a zeptal se, komu jsem se dovolal. Žena uvedla, že jsou Exekutorský úřad Praha s. r. o. Už mi prý dříve volala kvůli mému dluhu ve výši 5700 korun,“ dodal muž. Paní mu pak připomněla, že jej musí zaplatit ještě tentýž den. Žena na telefonní lince přitom nemohla vědět kdo ji volá, neptala se na jakoukoli identifikaci, zato se okamžitě pokusila z volajícího vymámit peníze.

Když se Václav Nývlt začal dožadovat bližších informací, žena na telefonu odvětila, že je má dotčená firma, která po něm chce zaplatit jeho dluh. „Vyhrožovala, že jinak to půjde k soudu. Víc jsem z ní nedostal. Na konci jsem se jí zeptal, zda si uvědomuje, že je podvodnice a zlodějka. Na to mi řekla, že se teda holt ta moje exekuce bude řešit soudně,“ uvedl.

Redakce iDNES.cz se na původní číslo podvodníků zkoušela několikrát dovolat, ale ani jednou telefon nikdo nevzal. Neexistuje ani Exekutorský úřad Praha s. r. o., za který měli dotyční volat.

Pokuta až 3 miliony korun

Podle mluvčí Exekutorské komory ČR Lenky Desatové jsou více častější podvodné e-maily, přes něž se snaží podvodníci získat peníze.

„Pravděpodobně po vlnách podvodných mailů jde o další z pokusů o podvod. Exekutorská komora zaznamenala jen během úterka dva případy telefonátů, kdy se lidé vydávají za „mimosoudní exekutorský úřad“ a chtějí uhradit peněžní prostředky,“ uvedla Desatová. Připomněla, že EK řešila podobný případ před dvěma týdny a nakonec dávala podnět ministerstvu spravedlnosti, které řeší přestupky tohoto druhu.

Označení „soudní exekutor“ či „exekutorský úřad“ není podle exekutorského řádu oprávněn použít nikdo, kdo neprovádí na základě zákona nucený výkon exekučních titulů. „Za porušení tohoto ustanovení hrozí pokuta do 200 000 korun, v extrémních případech až 3 000 000 korun,“ doplnila Desatová.

Mluvčí EK ČR upozornila na to, že soudní exekutoři zasílají výzvy povinným doporučeně do vlastních rukou nebo do datové schránky. Nikoliv tedy přes e-maily či telefonicky.

„Zda je na osobu či společnost vedena exekuce či nikoli, lze zjistit na každém Czech Pointu, a to pořízením výpisu u Centrální evidence exekucí. Stejně tak lze ověřit i jméno soudního exekutora, včetně jeho emailové adresy i případných účtů určených k plnění vymáhané částky, a to na stránkách Exekutorské komory ČR,“ doplnila.