Profese exekutora si lidé váží nejméně. Stejně jako politika, ukázal průzkum

Vyplývá to z výsledku průzkumu veřejného mínění o exekucích, jehož výsledky ve Sněmovně ve spolupráci s Piráty představila Kateřina Merklová z agentury NMS Market Research. „Častěji se s exekucemi potýkají také lidé žijící v domácnosti sami či s dětmi,“ doplnila. S exekucí se také nejčastěji setkávají lidé žijící v podnájmu. Lidí s vlastním bydlením se týkají exekuce méně.

Osobní zkušenost s exekucí v posledních 10 letech přiznalo 13 procent dotázaných. Nejčastěji se jednalo o lidi ve věku od 35 do 44 let a lidi v seniorském věku, tedy starší 65 let. Exekuce se týkají spíše lidí s nižším vzděláním a nižším příjmem. „Tomu by měli přizpůsobit práci i samotní exekutoři,“ doplnila Merklová. Muži a ženy jsou zastoupeni spíše rovnoměrně. Téma exekucí považují za nejdůležitější lidé v Karlovarském kraji.

Exekuce jsou důležitějším tématem pro západ a jih Čech | foto: Průzkum NMS Market Research

Agentura dělala podobný průzkum již v roce 2015. Podle jeho výsledků lidé hodnotí osobní zkušenost s exekutorem podobně. S více než polovinou Čechů zatížených exekucí jednal exekutor korektně a byl vstřícný. Třetina lidí zažila nedůstojné jednání.

Tři čtvrtiny lidí s exekucí se setkaly s výrazně nadhodnoceným dluhem kvůli poplatkům za služby exekutora nebo právníka. V jiných případech se dlužníci necítili dostatečně informováni.

Podle dotazovaných by měl být exekutor nezávislý na věřitelích a vykonávat své úkoly férově a s respektem k právu věřitelů i dlužníkům.

Devět z deseti lidí podle výsledků průzkumu také zastává názor, že i když se exekutor chová nepříjemně, má dlužník morální povinnost splácet své dluhy. Z průzkumu také vyplynulo, že profesí exekutora a poslance si lidé váží nejméně.

Exekuce dopadají i na výchovu dětí

Dvě třetiny lidí s exekucí ztrácí zájem o politiku a veřejné dění. Průzkum ukázal, že zatížení exekucí má vliv na jednotlivé oblasti života dlužníků. Za nejvíce problematické Češi označují nemožnost cestování, například na dovolenou. S tím se také pojí špatná nálada, pesimismus a nechuť do života.

Životní optimismus si zachovává pouze jeden z pěti Čechů v exekuci. Exekuce dopadá také na partnerské vztahy. Pětina lidí v exekuci pociťuje odcizení přátel kvůli nedostatku financí a většímu zaměření na práci. Naopak 31 procent lidí uvedlo, že se v exekuci sblížili více s rodinou.

Dopady exekuce pociťují také děti. Zejména v otázce cestování, či nákupu nového oblečení, nebo účasti na školních výletech a akcích. Čtvrtiny dětí se situace dotkla také při nákupu školních pomůcek. Čtrnáct procent dlužníků nemůže zaplatit školní obědy poté, co vstoupili do exekuce, uvedla Merklová.

Exekuce se dětí dotkla v 70 procentech případů | foto: Průzkum NMS Market Research



Téměř před rokem se do Poslanecké sněmovny dostala novela exekučního řádu, která zavádí místní příslušnost exekutorů podle krajů. Proti novele se postavila negativně vláda, a to i přesto, že má místní příslušnost ve svém programovém prohlášení. Sněmovna by měla novou podobu zákona začít řešit příští týden.



Podle údajů Exekutorské komory se loni v exekuci nacházelo přes 821 000 lidí. Průměrný věk člověka v exekuci činil 45 let, jeden měl v průměru skoro šest exekučních řízení. Průměrná vymáhaná částka na jistině činila 63 339 korun v jedné exekuci.



Mapa exekucí, kterou před dvěma lety vytvořila Otevřená společnost s Ekumenickou akademií, uvádí, že v roce 2017 mělo nějakou exekuci 9,7 procenta Čechů, tedy 863 000 lidí. Tři a více exekucí mělo 493 000 lidí a více než deset exekucí 151 000 lidí.