Dlouhodobé bezvýsledné exekuce skončí. Chybí podpis prezidenta

Mezi hlavní senátní novinku novinku patří zrychlené zastavování dlouhodobých bezvýsledných exekucí. To mělo původně nastat až od roku 2028, teď však bude moci začít už v lednu 2023. „U exekuce, která bude k tomuto datu vedena jako marná, bude věřitel vyzván s dotazem, zda v ní chce pokračovat. Pokud ano, bude muset uhradit zálohu, jinak bude zastavena. Je tam fakticky rok a půl, aby si věřitelé mohli svá řízení projít a zvážit, zda se jim vyplatí pokračovat,“ uvedl poslanec Marek Výborný.

Předloha předpokládá šestiletou lhůtu, po jejímž uplynutí by exekutor bezvýslednou exekuci při splnění určitých podmínek zastavil. Bezvýsledná exekuce by se mohla ještě dvakrát prodloužit, mohla by trvat nejdéle 12 let.

Lhůty budou moci být v některých případech prodlouženy, například když je exekuce odložena. Vůbec se nebudou týkat vymáhání pohledávek například na výživném na děti.

Změní se také pořadí, v jakém se vymožené peníze budou používat na splácení dluhu. „Nově se bude napřed splácet jistina a pak až příslušenství, jako jsou úroky či penále, takže člověk už nebude v tom nekonečném kolečku,“ dodal poslanec Patrik Nacher.

Senát upravil také omezení vymáhání dluhu prodejem movitých věcí. To se bude týkat jen fyzických osob. Zpeněžit bude možné luxusní věci.

„Bylo by nespravedlivé vůči seriozním věřitelům, pokud dlužník disponuje například šperky nebo sbírkou obrazů, aby se mohl exekuci vyhnout. Pokud tedy soupis hodnotného majetku přesáhne 36 splátek, bude mobiliární exekuce provedena a nárok věřitele uspokojen ihned,“ vysvětlil Výborný.

Místní příslušnost exekutorů navzdory snahám části zákonodárců zavedena nebude, zákonodárci i tak považují změny na významné.

„Ukončujeme dvouapůlletou práci nad exekucemi a vším co s tím souvisí. Jde o největší změny v exekucích za posledních dvacet let,“ uzavřel Nacher.

Předlohu nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.