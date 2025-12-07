Části dluhových poradců se to nelíbí. Prodlouží se podle nich doba, kterou lidé v exekuci stráví. Současně tepou vládu za to, že s nimi navýšení odměn předem neprobrala.
Ministerstvo spravedlnosti nachystalo materiál, podle nějž se už od Nového roku zvyšují odměny pro exekutory. Paušální náhrada u pohledávek, jejichž hodnota je vyšší než pět tisíc korun, se zvýší na 4 500 korun za jednu. Dosud to bylo 3 500 korun.
„Je bizarní, že končící kabinet navyšuje potajmu odměny exekutorům bez odborného připomínkování. Ministryně sice uznala, že systém je drahý a neefektivní. Už ale prý není čas řešit otázku tarifu systémově.“