Povodně v Česku začaly v pátek 13. září 2024. V následujících dnech vyháněly lidi z domovů, braly životy a nechávaly za sebou spoušť, kterou stát později vyčíslil na více než 70 miliard korun. Varování meteorologů a reportáže v médiích ale řada lidí pochopila jako pozvánku k výletům a sportovním zážitkům.
Povodně 2024: Ničivé, ale nejlépe předpovězené. Začaly dešti horšími než v roce 1997
Ženu lákala síla živlu
Na vzedmutou hladinu Odry v Ostravě se vypravili tři muži na paddleboardu. Z Polanky přijeli až do Ostravy-Zábřehu, kde je zastavili policisté.
Další odvážlivci se vypravili na Hlučínské jezero na Opavsku, aby si užili windsurfing. „Znovu máme hlášený výskyt osob na hladině Hlučínského jezera, v tuto chvíli riskují nejen svůj život, ale zároveň zatěžují bezpečnostní složky řešením situací, kterým se dá předejít,“ komentovala to tehdy starostka Hlučína Petra Tesková.
Na nebezpečí nehledí. Rozbouřené vody lákají surfery, rybáře i plavce
V jižních Čechách si zase šla zaplavat mladá žena do řeky Malše, která byla tou dobou už na prvním povodňovém stupni. Zábavu jí překazili strážníci, kteří její jednání označili jako nepochopitelné. Hlavně potom, co se jim svěřila, že ji lákala síla vody.
A zbytečnou práci navíc měli i hasiči u Litoměřic, kteří zachraňovali posádku rozbitého motorového člunu. Sedm trosečníků na ně čekalo na ostrůvku na Labi.
Hříšníci na Vltavě v Praze
Hasiči museli vysvobozovat i mnohé adrenalinu lačné vodáky, kteří se rozhodli sjet některou z rozvodněných řek. „Lidé stále riskují. I přes zákaz plavby se prohání v lodích na rozbouřené Vltavě. Přestupek jsme předali k řešení policistům,“ komentovali jednu z takových situací hasiči. A kvetla také povodňová pěší turistika.
V Praze se o rozruch postaral muž, který si v neděli 16. září časně ráno vyrazil za sportem do Vltavy. Skočil do ní na Smíchově, později ale zjistil, že proti síle vody nemá šanci. U Palackého mostu si ho všimli strážníci. Proud ho zanesl až do blízkosti Karlova mostu, kde ho hasiči vytáhli a předali záchranářům na Kampě. Navíc byl údajně podnapilý. Jen v Praze se podobné přestupky řešily tři.
Postihy za excesy na Vltavě při záplavách: povodňový stupeň nerozhoduje
Nenapravitelní Češi?
Nejvíce hříchů za povodňové situace se Češi dopustili z lehkomyslnosti, nechyběly ale ani případy, kdy někdo zneužil tíživě situace jiných pro vlastní obohacení. Dodatečně tak padaly třeba tresty za rabování, ne všechny případy se ale podařilo dořešit. Smutný výjezd měl například výjezd hasičů, při kterém jim neznámý pachatel vykradl auto, zatímco zasahovali při záplavách.
A fatalisté na sociálních sítích nezapomněli dodat, že Češi si trest shůry v podobě deště a záplav asi zaslouží. Jak jinak vysvětlit, proč srážková oblačnost téměř přesně kopírovala hranice České republiky?
Povodně 2024 v číslech
Tragická bilance záplav 2024
Oběti: Zprvu bylo hlášeno 5 mrtvých a další pohřešovaní, od srpna 2025 je díky identifikaci nalezených ostatků uváděno 7 mrtvých.
Škody: 70,6 miliardy korun.
Nejhůře postižené kraje: Moravskoslezský a Olomoucký
Datum: 13.-20. září 2024, stav nebezpečí po opadnutí vody platil někde až do prosince.