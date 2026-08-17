Premiér Andrej Babiš na dnešní tiskové konferenci připomněl, že koalice pro boj proti suchu vznikla v roce 2018 a nyní se znovu schází. Vidíte v této koalici smysl? V čem je její největší přednost?
Smysl to určitě má. Máme životní prostředí a vodní hospodářství řízené dvěma ministerstvy, což je někdy výhoda, někdy to zase může být nevýhoda. To, že v rámci takové koalice představitelé obou ministerstev zasednou a snaží se najít synergii, je významným akcelerátorem. Když tam sedí rozumní lidé, kteří dojdou k tomu, že buď něco změní, anebo navrhnou něco, co může být smysluplnější pro akceptaci těchto podmínek a snahu o adaptační opatření, která skutečně pomohou, tak to smysl má. Situace je skutečně vážná, ve vodních tocích jsou minimální průtoky alarmující.
Ta situace je v plné síle vážná. My jsme se domnívali, že nám odešly měřáky, ale tam skutečně není žádný průtok.