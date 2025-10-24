Fiala se na summitu EU ukázal se skvrnou v obličeji. Důvod vysvětlil

  8:25
Premiér Petr Fiala se ve čtvrtek na summitu Evropské unie sešel s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským či hlavou Francie Emmanuelem Macronem. Z dostupných snímků lze vidět, že oproti minulosti měl Fiala v obličeji červenou skvrnu. Není to přitom tak dávno, co si Fialova vládní kolegyně, ministryně obrany Jana Černochová, nechala v obličeji odstranit bazaliom a prosila lidi, ať jí drží palce.
Premiér Petr Fiala v Bruselu a nezvyklý flek v jeho tváři. (23 října 2025)

Premiér Petr Fiala v Bruselu a nezvyklý flek v jeho tváři. (23 října 2025) | foto: ČTK

Premiér Petr Fiala na summitu v Bruselu. Pravicí si potřásl například i s...
Zleva Martin Kupka a Petr Fiala po jednání výkonné rady ODS. (7. října 2025)
Zleva Petr Fiala a Martin Kupka po jednání výkonné rady ODS. (7. října 2025)
Premiér Petr Fiala na jednání vlády (15. října 2025)
20 fotografií

Premiér Fiala neobvyklý flek ve své tváři okomentoval pro deník Blesk a ujistil, že v jeho případě nejde o nic vážného. „Plánovaný kožní zákrok, odstranění drobných útvarů v obličeji, nic nebezpečného. Doporučuji všem, ať dbají o své zdraví,“ uvedl premiér.

V Bruselu pak mimo jiné odmítl návrh klimatického cíle pro rok 2040, kterým je snížit emise skleníkových plynů o 90 procent oproti roku 1990. Na čtvrteční vrcholné schůzce se o klimatickém cíli nerozhodovalo, nicméně unijní prezidenti a premiéři o tématu vedli strategickou diskusi. Rozhodnutí bude opět na ministrech životního prostředí, kteří budou jednat 4. listopadu.

Fiala na summitu EU odmítl návrh na snížení emisí o 90 procent

Jednání o muniční iniciativě

Fiala v Bruselu rovněž jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským o české muniční iniciativě. Podle Fialy velmi úspěšný projekt, který pomáhal a pomáhá Ukrajině „vyrovnávat obrovskou převahu Ruska“.

„Máme už přísliby podpory pro další rok a považoval bych za obrovskou chybu a nerozum, kdyby se příští česká vláda od toho distancovala, nebo v tom nepokračovala,“ uvedl premiér. „Naopak si myslím, že je v tom potřeba pokračovat ještě intenzivněji, protože cesta k míru vede jenom skrze to, že budeme podporovat silně Ukrajinu ve všem, co potřebuje,“ dodal.

Pokud bude hnutí ANO ve vládě, přímo z rozpočtu nebude dávat peníze Ukrajině na zbraně, uvedl již dříve předseda hnutí Andrej Babiš, pravděpodobný příští český premiér. V minulosti také opakovaně zpochybňoval českou muniční iniciativu a hovořil o jejím zrušení či převedení pod Severoatlantickou alianci. Iniciativu kritizovalo rovněž hnutí SPD a Motoristé, tedy subjekty, které nyní s ANO jednají o vytvoření nového českého kabinetu.

Česká muniční iniciativa získává pro Ukrajinu dělostřeleckou munici v zemích i mimo Evropskou unii. Česko na iniciativě spolupracuje zejména s Nizozemskem a Dánskem. V rámci iniciativy by letos Ukrajina mohla získat až 1,8 milionu kusů munice.

