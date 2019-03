Čeští voliči by v Evropském parlamentu nejraději viděli hnutí ANO

15:20 , aktualizováno 15:20

Blížící se volby do Evropského parlamentu by teď podle Čechů vyhrálo ANO s podporou 26 procent. Následovalo by ho ODS s 16 procenty a Piráti s 11,5 procenty. Přibližně 14,5 procent respondentů, kteří pravděpodobně dorazí k volbám, však zatím neví, koho volit. Vyplývá to z šetření Centra pro výzkum veřejného mínění CVVM.