Leyenová podráždila v europarlamentu už všechny. Poslanci hrozí, že potopí rozpočet

Čtyři hlavní politické skupiny v Evropském parlamentu (EP) požádaly předsedkyni Evropské komise (EK) Ursulu von der Leyenovou, aby provedla zásadní změny v návrhu příštího rozpočtu, jinak hrozí jeho zamítnutím. Vyplývá to z dopisu, který byl ve čtvrtek šéfce komise zaslán, píše bruselský server Politico.
Podle české europoslankyně Danuše Nerudové z frakce Evropské lidové strany (EPP) Evropský parlament v dopise část dlouhodobého rozpočtu odmítl. Je to poprvé, co se něco podobného stalo, uvedla poslankyně.
Skupiny pohrozily, že na příštím plenárním zasedání Evropského parlamentu 12. listopadu v Bruselu zamítnou klíčovou část rozpočtu na období 2028 až 2034, pokud nebudou splněny jejich podmínky a komise návrh nezmění.
„Komise představila rozpočtový polotovar, kterému chybí ambice, protože s ohledem na inflaci a na to, kolik budou stát splátky pandemických půjček, zůstává fakticky na stejné úrovni jako dosud,“ komentovala dopis Nerudová, která je ze stejné frakce jako šéfka Evropské komise. Česká europoslankyně je zároveň zpravodajkou jedné z částí rozpočtu, má na starosti takzvané nové vlastní zdroje, tedy návrhy na další příjmy do rozpočtu.
Návrh rozpočtu podle Nerudové omezuje roli regionů a samotného Evropského parlamentu a naopak „otevírá prostor pro možné zneužívání evropských prostředků některými vládami, které díky němu získají větší volnost při jejich přerozdělování“.
„A dobře víme, jaké to může mít důsledky v Maďarsku, na Slovensku nebo potenciálně i v České republice. Dáváme Evropské komisi do poloviny listopadu čas, aby přišla s upraveným návrhem,“ dodala Nerudová.
Europoslanci se stavějí zejména proti „národním plánům“, což je nápad komise sloučit finanční prostředky pro zemědělce a regiony (které tvoří zhruba polovinu celkového rozpočtu EU) do jednotných fondů spravovaných 27 vládami bloku. Jde o změnu proti současnému systému, kde hrály klíčovou roli při nakládání s financováním regiony.
Členové Evropského parlamentu chtějí, aby komise svůj návrh přepracovala tak, aby odpovídal názorům středopravé EPP, ke které patří i von der Leyenová, středolevé frakce socialistů a demokratů (S&D), liberální skupiny Obnova Evropy (Renew Europe) a frakce Zelených. Toto kvarteto přitom tvoří většinu v EP.
Podle serveru Euractiv chtějí v návrhu provést sedm klíčových změn. V dopise mimo jiné varují, že velké množství nepřidělených finančních prostředků by mohlo vést k „fragmentaci, desolidarizaci a financování 27 různorodých národních plánů“.
Dále chtějí zachovat roli regionů a místních samospráv při dohledu nad regionálními dotacemi. Upozorňují rovněž na možný „demokratický deficit“, pokud by regionální dotace měly být podmíněny tím, zda jejich národní vlády směřují k realizaci reforem schválených Bruselem.
Čtyři politické frakce EP rovněž požadují, aby společná zemědělská politika, která zajišťuje rovné podmínky pro zemědělce v EU, zůstala oddělená od zbývajících položek rozpočtu, a chtějí silnější roli Evropského parlamentu při schvalování a revizi výdajových plánů zemí EU.
Evropská komise zveřejnila už v polovině července první návrh nového sedmiletého rozpočtu od roku 2028 v objemu dvou bilionů eur (49,3 bilionu Kč). Představila v něm několik zásadních změn s tím, že chce, aby byl mnohem flexibilnější a také ambicióznější. Aby mohl takzvaný víceletý finanční rámec vstoupit v platnost, musí ho jednomyslně schválit členské státy EU a rovněž Evropský parlament. Očekávají se tedy dva roky intenzivních vyjednávání.
Z Evropského parlamentu se ozývala kritika návrhu hned po jeho zveřejnění. Rumunský europoslanec Siegfried Murešan z nejsilnější frakce EPP, který je jedním ze dvou zpravodajů pro víceletý rozpočet, uvedl, že nesouhlasí s výší rozpočtu, ale ani s tím, kolik financí má být určeno například pro zemědělce, na kohezní politiku a rovněž na podporu konkurenceschopnosti EU.