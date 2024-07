Europoslanci znovu vyjádřili podporu Ukrajině. Orbán nás nezastupuje, dodali

Usnesení podpořilo v parlamentu se 720 členy 495 europoslanců, 139 jich bylo proti a 47 se zdrželo hlasování.

Parlament, který v novém složení tento týden zasedá poprvé, potvrdil své dosavadní stanovisko a závazek EU poskytovat napadené zemi pomoc tak dlouho, dokud to bude zapotřebí k zajištění ukrajinského vítězství.

Europoslanci také uvítali jednání o přistoupení Ukrajiny do 27členného bloku a členské státy v dokumentu vyzvali, aby rozšířily svou politiku sankcí vůči Moskvě. Požadují také po Rusku, aby zaplatilo za škody, které na Ukrajině způsobilo.

Europoslanci též odsoudili útok na dětskou nemocnici Ochmatdyt v Kyjevě na začátku července. Rozsáhlý útok, který mimo jiné zasáhl zdravotnické zařízení, si napříč zemí vyžádal desítky životů.

Usnesení z českých europoslanců vítá například Markéta Gregorová za Piráty. „Podpora Ukrajiny je stále silné téma. Dáváme tak od začátku mandátu jasně najevo, kde si ve vztahu k Ukrajině stojíme a jak je pro nás pomoc napadené zemi důležitá,“ řekla Gregorová.

Nevoli některých parlamentních klubů podle vyjádření představitelů osmi frakcí při ranní debatě nezpůsobilo ani tak vyjádření podpory Kyjevu, ale zejména ty body usnesení, které se týkají Orbánova setkání mimo jiné s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Maďarský premiér se stal terčem kritiky kvůli svým nedávným cestám do Ruska a do Číny, které označil za „mírovou misi“ ve snaze ukončit válku na Ukrajině. S lídry zbývajících 26 zemí EU je nekonzultoval, mandát k jednání jménem Unie neměl.

„Slova a činy Viktora Orbána rozhodně nejsou vůlí reprezentující celý Evropský parlament, natož celou Evropskou unii. Orbán se snaží tvářit jako mírotvůrce, ale ve skutečnosti více škodí. Neprodleně po jeho návštěvě Ruska začaly ještě tvrdší útoky a to dokonce i na nemocné děti. To je nechutné a je potřeba to odsoudit,“ dodává Gregorová.

Evropský parlament návštěvu v Moskvě odsoudil a zdůraznil, že maďarský premiér nemůže tvrdit, že zastupuje EU, když jedná v rozporu se společnými postoji. „Z tohoto porušení by měly být vyvozeny pro Maďarsko důsledky,“ píše se v rezoluci, která připomíná, že bezprostředně po Orbánově „mírové“ misi Rusko zaútočilo na dětskou nemocnici v ukrajinské metropoli. Snahy jednat o míru s Putinem tak byly „zcela irelevantní“, uvádí dokument.

Návrh rezoluce, která ostře vystupuje proti Moskvě i proti Orbánovi, předložili zástupci dvou největších parlamentních skupin - lidovců (EPP) a sociálních demokratů - a představitelé liberální frakce Obnova Evropy (Renew Europe), Zelených a Evropských konzervativců a reformistů (ECR).