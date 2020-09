Školáci kouří méně, ztrácí zájem o klasické cigarety i pití alkoholu

Důvodem pro pokles může být celková změna životního stylu mládeže a větší přesun komunikace do online prostoru, včetně poklesu kontaktu s vrstevníky tváří v tvář. Mládež také více sportuje a užívání návykových látek přestává být přitažlivé. Pozitivní dopady může mít také důsledná prevence na školách.

Další pozitivní zjištění studie je podle národní protidrogové koordinátorky Jarmily Vedralové také postupný posun prvních zkušeností, experimentování i intenzivních forem konzumace návykových látek do pozdějšího teenagerského věku.

Změna životního stylu a přesun aktivit na internet s sebou však nese i zvýšení počtu hodin trávených online. „U řady náctiletých to dosahuje rizikové úrovně,“ uvedla Vedralová.

V současné době se také stírají rozdíly mezi chlapci a dívkami, v minulých letech užívali návykové látky spíše chlapci. Velké rozdíly se však projevují mezi školami. Nejnižší výskyt užívání návykových látek a rizikového chování evidují gymnázia, nejvyšší výskyt je naopak mezi žáky odborných učilišť.

Děti experimentují s e-cigaretami, klasické popularitu ztrácí

Autoři do studie nově zařadili elektronické cigarety a zahřívaný tabák, jejichž popularita mezi mládeží roste. V roce 2016 elektronickou cigaretu alespoň jednou vyzkoušelo 43,7 procent dětí, vloni to bylo již 60,4 procent.

Klasickou cigaretu oproti tomu alespoň jednou vyzkoušelo 54 procent dětí. Příležitostných kuřáků, kteří měli cigaretu v posledních 30 dnech, je 23,6 procent, oproti roku 2015, kdy za poslední měsíc kouřilo 29,8. V roce 1995 to pak bylo 34,3 procent dětí.

„Současná míra kouření mezi šestnáctiletými poklesla hluboko pod hodnoty sledované v polovině 90. let. Můžeme tak mluvit o dlouhodobém poklesu kouření u mládeže,“ informovala koordinátorka studie ESPAD v Česku Pavla Chomynová. V roce 1995 pro srovnání kouřilo denně 22,6 procent studentů, v roce 2015 16,5 procent a vloni jen 10,3 procent šestnáctiletých.

Alkohol už někdy vyzkoušeli téměř všichni šestnáctiletí, 27 procent ve 12 letech, 42 procent ve 13 letech.

Mezi 15 a 16 rokem už mělo alespoň jednu sklenici alkoholu přes 89 procent dotazovaných, polovina z nich už v tomto věku zažila opilost.

V období mezi roky 2011 a 2015 podle vedoucího Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktora Mravčíka došlo k významnému poklesu konzumace alkoholu, a to jak příležitostného pití, tak pití nadměrných dávek. Tento trend, byť ne tak významně, pokračoval i mezi roky 2015 a 2019.

Podle Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) klasickou cigaretu alespoň jednou za život vyzkoušelo 54 procent studentů.

Hrám holdují chlapci, sociálním sítím dívky

Studie se kromě návykových látek zaměřovala také na čas trávený na internetu, a to především hraní digitálních her a trávení času na sociálních sítích. Celkem 21,9 procent studentů hraje hry denně, přičemž se častěji – ve 36, 9 procentech – jedná o chlapce. Dívek, které se hrami na počítači bavily každý den, bylo oproti tomu jen 6,3 procenta.

Populárnější jsou mezi mládeží sociální sítě, které denně využívá 74,2 procent studentů. Zde jde o něco častěji o dívky – 76,4 procent z nich, oproti 72 procentům chlapců.

Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách je největší celoevropská studie zaměřená na zjištění rozsahu užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování u mládeže ve věku od 15 do 16 let. Projekt, který začal v roce 1995, je realizován opakovaně každé 4 roky. Nyní se tedy jedná o jeho sedmou vlnu, do které se zapojilo přes 3 tisíce studentů.