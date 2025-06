Stát zmrazením platů soudců porušil evropské právo, rozhodl soud v Ostravě

Plat soudce se určuje jako součin koeficientu a platové základny, která má být trojnásobkem průměrné hrubé měsíční mzdy v předminulém kalendářním roce. Vláda však pro většinu letošního roku stanovila platovou základnu napevno, zdůvodnila to rozpočtovými úsporami.

Základna tak činí 121 685 korun, jinak by vzrostla výrazněji, přesáhla by 130 tisíc korun. Obdobně postupovala i u státních zástupců.

Ostravský soud rozhodoval na základě judikatury Soudního dvora EU, uvedl prezident Soudcovské unie Libor Vávra. „Evropský soud v Lucemburku rozhodl ve věci platů tuším polských a litevských soudců, a tím rozhodnutím vytyčil nějaké podmínky, za kterých případně může politická reprezentace měnit platové podmínky soudců,“ řekl Vávra pro Český rozhlas-Radiožurnál.

Žaloby kvůli zmrazení platů podali i další soudci. Případem se bude z podnětu Okresního soudu v Děčíně zabývat i Ústavní soud. O návrhu bude rozhodovat plénum, tedy sbor všech 15 ústavních soudců a soudkyň. Za jak dlouho se vyjádří k platům soudců, zatím není jasné.

Pokud by ústavní soudci dospěli k závěru, že zásah do platů v justici je protiústavní, bude muset stát za letošek doplatit 817,4 milionu korun plus úroky z prodlení a náklady soudních řízení. Z toho by 620,3 milionu putovalo k soudcům a zbývajících 197,1 milionu ke státním zástupcům. Ministerstvo spravedlnosti odhad uvedlo v dokumentu, s nímž v dubnu seznámilo vládu.