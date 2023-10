První krok ke konci veta a víc pravomocí pro EU. Výborem prošel základ reformy

Návrh, který předložilo Německo s Francií, schválilo devatenáct europoslanců výboru, šest bylo proti a jeden se zdržel. Poslanci dále požadují upevnit roli europarlamentu a změnit mechanismy hlasování v Radě EU.

Jeho cílem je posílit jednotnost Unie a sjednotit kroky jednotlivých členských států v oblastech, jako je například životní prostředí, veřejné zdraví, civilní ochrana, průmysl nebo vzdělávání.

Navrhují dále také prosazení sdílených pravomocí Unie v oblastech energetiky, zahraničních věcí, vnější bezpečnosti a obrany, politiky vnějších hranic v prostoru svobody, bezpečnosti a práva a přeshraniční infrastruktury. Návrh se dotkne také oblasti zdanění nebo možnosti iniciovat referendum na úrovni EU. Součástí návrhu je také zrušení práva veta pro jednotlivé členské země Evropské unie.

Podle pirátky Markéty Gregorové, která ve výboru pro ústavní záležitosti působí, je zrušení práva veta klíčovým krokem k posílení demokracie, a to především v zahraniční a bezpečnostní politice.

„Když totiž Evropská unie nejedná jednotně, působí nedůvěryhodně, což ji oslabuje jako geopolitického aktéra a může tak v důsledku ohrozit i naši bezpečnost. Je to velice problematické jak ve vztahu k našim případným oponentům, jako je například Rusko nebo Čína, tak i k našim partnerům, jako jsou Spojené státy americké, kteří v kritických chvílích neví, co od nás mohou očekávat,“ říká Gregorová.

Příkladem nejednotného přístupu je podle ní i nedávná blokace peněz na obnovu Ukrajiny ze strany Maďarska.

„Maďarské veto, které komplikuje situaci válkou sužované Ukrajině, bylo tehdy spíš využito jako zástupný cíl ve sporu Maďarska s Evropskou komisí ohledně zneužívání dotací. Maďarsko tak zneužilo Ukrajinu jako rukojmí svých vlastních sporů. V demokracii je absolutně nepřípustné nechat se vydírat jedním státem, a já dlouhodobě říkám, že je načase jednomyslnost přehodnotit,“ doplnila.

Zatím jde jen o návrh

České ministerstvo pro evropské záležitosti upozornilo, že se v současné době jedná jen o zprávu Výboru pro ústavní záležitosti, a nejde tak o závaznou legislativu.

„Nejedná se ani o finální pozici, se kterou bude Evropský parlament vstupovat do případné debaty o reformě EU. O té bude muset plénum teprve hlasovat. Jak už vysoký počet zpravodajů naznačuje, jde o citlivou záležitost zahrnující celou řadu zájmů. Nepředpokládáme, že by měl být obsah zprávy v současné podobě schválen jako celek na úrovni EU,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí ministerstva Veronika Lukášová.

Podle politologa Petra Kanioka je samozřejmé, že Evropský parlament směřuje k vyšší integraci a rozšiřování, takže body, které návrh obsahuje, jsou podle něj pochopitelné.

„Není to nic, co by bylo nějakým zvratem, protože Evropský parlament se takhle choval vždycky, že mu vadily mezivládní integrace a hlavně veto. Nic to ale neznamená z hlediska nějaké změny, že by se něco reálně dělo, protože Evropský parlament nemá žádnou kompetenci, jak by zasahoval třeba do dění v Radě,“ komentoval návrh Kaniok.

Pro Česko by zrušení práva veta byla podle něj spíše symbolická změna. „Česká republika v posledních letech vetem nikdy nehrozila. Že by Česko vyhrožovalo v evropské politice tím, že bude něco blokovat, nebo že bychom něco vetovali, nemá místo,“ říká Kaniok.

Dodal také, že návrh nemá velkou šanci projít, protože v současné době v EU není vůle měnit její celkové fungování.

„Státy by si na tom musely domluvit jednomyslně, čili by musely všechny souhlasit a nic takového současné EU, která má potíže domluvit se na mnohem méně konfliktnějších tématech, nehrozí,“ doplnil.

O návrhu budou europoslanci hlasovat na plenárním zasedání v listopadu. Jelikož se jedná o změnu zakládacích smluv, schvalovací proces doplní také svolání takzvaného konventu, kde budou europoslanci návrh projednávat.