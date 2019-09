KOMENTÁŘ: Drobeček z unijní hostiny. Vysněné portfolio nečekejme

Je ale možné, že tento plán nové šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové už v tuto chvíli není aktuální, informace z Bruselu se liší. V každém případě to však ukazuje směr uvažování, v němž se nové rozdělování unijních postů odehrává.

Premiér Andrej Babiš přitom letos neponechal nic náhodě. I když je jeho evropskou favoritkou dnes už spíše europoslankyně ANO Dita Charanzová, zatímco Jourové má trochu za zlé, že zbruselštěla až moc, dal nakonec přednost právě jí. Aby zvýšil naději, že protřelá komisařka napodruhé získá nějaké silné portfolio, tedy post úzce související s přerozdělováním peněz a silným vlivem na podobu unijní legislativy.

Klíčových pět P

Personální nabídka, kterou Česko von der Leyenové udělalo, tak měla všech pět P. Jourová je milá šarmantní dáma se zajímavým životním příběhem. Je to žena a těch je v Komisi vždy nedostatek. Má už za sebou jednu pětiletku, takže zná práci evropské exekutivy a má bohatou síť kontaktů. Při prvním mandátu dostala sice slabší portfolio spravedlnosti, ochrany spotřebitelů a rovných příležitostí, ale snad se v něm docela osvědčila. Vše zvládla bez průšvihů, byla loajální, nezavdala záminku k podezření, že ji Babiš z Prahy vodí za provázky. Prostě žádná ostuda.

Proto si Češi brousili zuby na nějaké silnější ekonomické portfolio – vnitřní trh, mezinárodní obchod nebo digitální technologie. Vše bylo na dobré cestě, von der Leyenová měla co oplácet, vždyť i díky visegrádské čtyřce se dostala na své místo. A premiér si liboval, jak byli Češi pozváni k jednání hned jako třetí členská země. A teď tohle...

Dělat nepopulárního policajta, přes kterého bude Brusel školit v demokracii Maďary a Poláky. A také nepochybně Čechy, což už je vyslovená škodolibost. Je přece známo, že „vé čtyřka“ má dlouhodobě dost odlišný názor od Německa či Francie na to, co je ohrožením demokracie a do čeho všeho má Unie členským státům strkat nos.

Sám premiér tvrdí, že by to byl prestižní post a vyznamenání pro Česko, ale pravda je, že jde o drobek z bruselské hostiny. Portfolio ještě slabší než to minulé a možná nejslabší ze všech slabých, která minulí čeští eurokomisaři zatím zastávali. Navíc by tato pozice ani nebyla spojena s funkcí místopředsedy Komise, jak tomu bylo dosud. Fiasko.

Jistě, v čase, kdy v EU nastanou nové pořádky jak v souvislosti s odchodem Británie, tak s bojem proti klimatickým změnám, by každý chtěl silné portfolio, což logicky nejde. Ale vysvětlí někdo, proč Česko patnáct let jen příštipkaří, když třeba Němci, ať se jmenují Verheugen nebo Oettinger, vždy nakonec řídí průmysl, energetiku či rozpočet? A proč čtyři nejvyšší funkce v Unii mají zastávat Němka, Belgičan, Ital a Francouzka? Jde o prestiž a státní zájmy, ne že ne.

Vzpomeňme si na to, až zase budou v Bruselu bádat nad tím, proč Češi Unii nevěří a proč tu k eurovolbám skoro nikdo nechodí.