Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

EU dala za pravdu zemědělskému fondu. Dotace pro Agrofert může proplácet

Autor: ,
  14:57
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) ve čtvrtek obdržel od Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova EU (DG Agri) potvrzení, že postupuje správně při obnovení dotací firmám z holdingu Agrofert. Informace o pozastavení plateb ze strany Evropské komise nejsou podle fondu pravdivé. O dopise ve čtvrtek informoval také Deník N.
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (18....

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (18. května 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Sídlo společnosti Agrofert na pražském Chodovci.
Slavnostní zahájení venkovní výstavy „Cesta republiky“ za účasti premiéra...
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš...
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš...
5 fotografií

SZIF zhruba před měsícem rozhodl na základě analýz o opětovném vyplácení dotací Agrofertu, domluvil se s DG Agri na konkrétním režimu vykazování plateb a zároveň informoval o kontrolních mechanismech ohledně střetu zájmů.

Resort zemědělství nadále vyplácí dotace Agrofertu. Stopka se jich netýká, tvrdí ministr

Podle dřívějších informací Seznam Zpráv však Evropská komise v dopise uvedla, že dokud nebude vyřešený střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO), žádné dotace firmám spojeným s předsedou vlády neproplatí.

„DG Agri ve čtvrtek v rámci dlouhodobé e-mailové komunikace potvrdilo, že postup domluvený se SZIF zůstává v platnosti a že pro výdaje v rámci Společné zemědělské politiky má přednost před médii zmiňovaným bodem v dopise od Generálního ředitelství pro regionální politiku (DG Regio),“ uvedl SZIF.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova

Zhruba 15 až 20 RAM vozů zaparkovalo na návsi v Holašovicích. (30. května 2026)

Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...

Dým nad Putinovým „Davosem“. Ukrajinci zasáhli jeho rodiště v nejcitlivější den

Ukrajinské drony útočily na ruský Petrohrad, nad městem stoupá dým. (3. června...

Záběry hořící infrastruktury, obrovská oblaka kouře. Petrohradská obloha se ve středu zahalila do černé. Na druhé největší ruské město – mimo jiné rodiště prezidenta Vladimira Putina a dějiště...

Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily

Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

Vila za 145 milionů musí k zemi, rozhodl soud ve Francii. Usedlost patří českému miliardáři

Vesnice Gordes ve francouzském regionu Provence

Francouzský kasační soud ukončil dlouholetý spor o luxusní vilu v obci Gordes. Zamítl poslední odvolání společnosti stojící za projektem a potvrdil tak rozhodnutí o demolici nemovitosti spojované s...

Jatka, nebo tradice? Na Faerech zabili za jediný den 700 kytovců, zadrželi Čecha

Rybáři na Faerských ostrovech zabili během jediného dne přes 700 delfínů a...

Rybáři na Faerských ostrovech zabili během jediného dne přes 700 delfínů a velryb při tradičních lovech známých jako Grindadráp. Policie při dokumentování zásahu zadržela dva dobrovolníky organizace...

Přeskakování reklam u zpětného sledování zakáže i Nova. Změna přijde na podzim

Budova TV Nova

Zákaz přetáčení reklamy zavede na podzim další komerční televize. „Reagujeme tak na situaci, kdy investice do vlastní tvorby neustále rostou v prostředí nestabilního televizního trhu,“ vysvětlila pro...

4. června 2026  15:11

VIDEO: Honem utíkejte pryč. Vrtulník startující vyhlídkový let se děsivě kymácel

Hrůza, líčí žena nebezpečný manévr vrtulníku před vyhlídkovým letem

Pořádně nebezpečný manévr předvedl vrtulník Bell během nedávných Kopřivnických dnů techniky. Těsně nad zemí se stroj s několika pasažéry na palubě kymácel a točil kolem osy, pilot měl co dělat, aby s...

4. června 2026  15:08

Za vraždu kvůli urážce dostal mladík 17 let. Podle znalců je jeho náprava nemožná

Devatenáctiletý Martin Vítek u olomouckého krajského soudu, kde čelí obvinění z...

Na 17 let poslal olomoucký krajský soud do věznice se zvýšenou ostrahou teprve devatenáctiletého Martina Vítka, který loni vraždil v Dlouhé Loučce na Olomoucku. Za obětí vyrazil do tamního opuštěného...

4. června 2026  15:08

Zajímavý kousek zbraňové amnestie. Muž přišel na policii s leteckým kulometem

Při zbraňové amnestii přinesl muž na policejní služebnu i tento letecký...

Letecký kulomet přinesl muž tento týden na jednu z policejních služeben na Vysočině, a to v rámci zbraňové amnestie. Ta potrvá už jen necelý měsíc, čímž se završí beztrestný půlrok, během něhož mohou...

4. června 2026  15:08

Pavel dorazí na schůzi vlády. Chce řešit účast na mezinárodních setkáních

Prezident Petr Pavel přijíždí na summit Bukurešťské devítky. (13. května 2026)

Prezident Petr Pavel se v pondělí zúčastní schůze vlády, oznámil Hrad. Projednat chce koordinaci účasti ústavních činitelů na setkáních mezinárodních organizací. Předsedu vlády Andreje Babiše o tom...

4. června 2026  15:02

Dělám s žáky emoční inventuru. Nechci stres, říká kantorka roku. Učí latinu

Premium
Inspirující učitelka. Lada Stuchlá vyučuje na Střední zdravotnické škole a...

Učí předměty o lidském těle, jako je anatomie, fyziologie či somatologie, žákům ale předává znalosti i z psychologie, vyučuje i komunikaci a také latinu. Vytvořila vlastní učebnice a žáky bere jako...

4. června 2026

Auto narazilo do neobydleného domu, hasiči kromě řidiče zachraňovali i stavbu

Nehoda v Žatčanech na Brněnsku skončila nárazem osobního auta do neobydleného...

Osobní auto ve čtvrtek přibližně o půl čtvrté nad ránem v Žatčanech na Brněnsku narazilo do neobydleného rodinného domu a poškodilo jeho konstrukci. Zaklíněného řidiče museli z vozu vyprostit hasiči,...

4. června 2026  14:58

EU dala za pravdu zemědělskému fondu. Dotace pro Agrofert může proplácet

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (18....

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) ve čtvrtek obdržel od Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova EU (DG Agri) potvrzení, že postupuje správně při obnovení dotací firmám z...

4. června 2026  14:57

Tragická nehoda uzavřela D2 před Brnem. Osobní auto narazilo do kamionu

Hasiči zasahují u nehody osobního auta s kamionem na dálnici D2 u Brna. (4....

Na 4. kilometru D2 před Brnem narazil osobní vůz do kamionu, jeden člověk střet nepřežil. Dálnice je uzavřená, jezdí se odklonem přes exit 11.

4. června 2026  14:48

Japonská značka Uniqlo už vybrala místo pro první obchod v Česku, zamíří do centra Prahy

Londýnská prodejna Uniqlo (19. července 2025)

Japonská módní značka Uniqlo otevře svou první prodejnu v Česku v pražském Paláci Hybernia na náměstí Republiky. Podle informací iDNES.cz už má v budově podepsanou nájemní smlouvu. Samotný projekt...

4. června 2026  14:39

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Ukončeme to. Ne, nasaďme atomovky. Putinův „Davos“ se pře, co dál na Ukrajině

Účastníci procházejí kolem obrazovky s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na...

Šéf Kremlu Vladimir Putin na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru čelí dvěma soupeřícím vizím budoucnosti Ruska, které pátým rokem pokračuje ve válce proti Ukrajině. Někteří účastníci akce...

4. června 2026  14:37

Je tam neřešená šikana, říkají rodiče dětí ze školy, kde se žák pokusil o sebevraždu

Základní škola Komenského ve Slavkově.

Případ žáka, který se v pondělí pokusil o sebevraždu přímo v budově Základní školy Komenského ve Slavkově u Brna, vyvolal reakce některých rodičů. Ti podle CNN Prima News upozorňují na to, že se...

4. června 2026  13:51,  aktualizováno  14:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.