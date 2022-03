Členství v EU si nejvíce cení mladí Češi, ukázal výzkum agentury Ipsos

Technologická a výzkumná agentura Ipsos v lednu 2022 realizovala výzkum, který se zabýval postojem občanů ČR vůči členství ČR v Evropské unii.

Většina Čechů o iniciativě Evropské unie, která se nazývá Konference o budoucnosti Evropy, zatím neslyšela. Tato iniciativa se snaží formou veřejné diskuze s výrazným zapojením mládeže sjednotit představy politiků a občanů EU ohledně dalšího směřování Společenství.

Povědomí o konferenci má 16 procent populace, přičemž zájem o zapojení do projektu dalo najevo 28 procent oslovených. Větší ochotu se zapojit projevili lidé s vysokoškolským vzděláním.

Závěry online výzkumu, k nimž dospěla agentura Ipsos a jejímž zadavatelem je agentura ČTK, slouží pro zmapování aktuální situace v Česku. Šetření se uskutečnilo letos v lednu, tedy ještě přes eskalací situace na Ukrajině a v tomto kontextu je nutné chápat i získané výsledky. Ty byly sestaveny v únoru.

Cílovou skupinou byl reprezentativní vzorek jednoho tisíce osob populace České republiky ve věku 18-79 let. Nad rámec tohoto reprezentativního vzorku bylo doptáno ještě přes 200 dalších respondentů do 25 let věku (celkem tedy 300 osob v tomto věku).

Nejmladší dostali nejvíce prostoru

Nejmladší věková skupina dostala ve výzkumu větší prostor a byla analyzována odděleně. Právě lidé v tomto věkovém rozmezí tvoří třetinu účastníků každého ze čtyř občanských panelů. Tyto panely jsou součástí konference a diskutují předepsané tematické okruhy jako demokratické hodnoty, právo, ekonomiku, digitalizaci, změny klimatu, zdraví, pozici EU ve světě či migraci.

Z dalších závěrů výzkumu vyplývá, že členství v EU je podle více než poloviny dotázaných obyvatel pro Česko výhodné ekonomicky a lépe ho chrání před vlivem cizích nedemokratických mocností.

Těm, kteří členství v EU vnímají negativně, se zejména nelíbí evropská nařízení a legislativa. Někteří mají pocit diktátu z Bruselu a ztráty suverenity země.

Hlavní prioritou, kterou by unie měla řešit, je podle českých občanů boj proti nelegální migraci a terorismu. V druhé řadě by se měla zaměřit na řešení ekonomických a sociálních dopadů krizí včetně té současné, nebo společný postup proti pandemii covid-19. Mladí lidé častěji apelují na podporu vzdělávání a ochranu klimatu.

K základní představě o pravomocech jednotlivých institucí se hlásí 68 procent dotázaných. O tom, že bude republika ve druhé polovině roku předsedat Radě EU, ví 63 procent občanů.

A pokud by Češi měli přirovnat Evropskou unii ke zvířeti, 24 procent si vybaví lva. Z dalších zvířat pak zmiňují například tygra nebo slona. Ti, kdo vnímají unii negativně, si pro její ztělesnění častěji vybaví hyenu.

Podle account directora agentury Ipsos Michala Kormaňáka bylo cílem provést výzkum na reprezentativním vzorku české populace, ale také se speciálně podívat na nejmladší cílovou skupinu ve věku 15-25 let.

„Tato skupina má podle našich dlouhodobých výzkumů obecně pozitivnější vztah k Evropské unii, což ukázalo i toto šetření. U této generace je rovněž patrné rozdílné vnímání priorit, které by měla EU prosazovat jako celek. Zatímco celá populace dbá hlavně na boj s nelegální migrací a terorismem, nejmladší část společnosti klade více důraz na podporu vzdělávání, ochranu klimatu či podporu demokratických hodnot a lidských práv na území EU,“ shrnuje Kormaňák.