Příprava na Evropskou radu. Babiš letí za italskou premiérkou

Eva Pospíšilová
  7:00
Od naší zpravodajky v Itálii - Premiér Andrej Babiš (ANO) se ve středu odpoledne v Římě setká s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou a s místopředsedou vlády a ministrem dopravy Matteem Salvinim. „Jedu tam na pozvání premiérky Meloniové. Budeme si vysvětlovat dopisy, které jsme zaslali evropským lídrům před neformálním summitem Evropské rady, budeme řešit i bilaterální vztahy,“ řekl iDNES.cz premiér Babiš před odletem do Říma.
Fotogalerie3

ilustrační snímek | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Summit o konkurenceschopnosti se uskuteční 12. února. „Dnes budeme s premiérkou řešit hlavně tu neformální radu, protože já jsem poslal dopis a ona také. Všichni se na to chystáme,“ sdělil ministerský předseda. Ten o dopise evropským lídrům informoval už v pondělí. Vyzval v něm k přijetí takových kroků, které povedou k posílení konkurenceschopnosti celé Evropské unie.

„Je evidentní, že EU dnes čelí zásadním výzvám, včetně naléhavých bezpečnostních otázek. Jsem přesvědčen, že uspět můžeme pouze pragmatickým přístupem, bez ideologických zkratek a s respektem k rozdílným výchozím podmínkám členských států. Za zásadní považuji zejména lepší fungování vnitřního trhu, posilování evropského průmyslu a soběstačnosti, energetickou bezpečnost a dostupné ceny energií pro naše občany i firmy,“ shrnul premiér Andrej Babiš.

Babiš píše do Bruselu. V dopise špičkám EU kritizuje ceny emisních povolenek

V dopise Ursule von der Leyenové a Antóniovi Costovi český premiér navrhl jedenáct bodů, jejichž naplnění má přispět k podpoře průmyslu, zajištění dostupných cen energií, nastavení realistických podmínek a odstraňování překážek pro firmy tak, aby mohly dále růst a inovovat.

EU podle premiéra Babiše potřebuje omezit nekontrolovaný růst cen emisních povolenek a zamezit spekulacím s nimi na finančních trzích, odložit spuštění systému emisních povolenek EU ETS 2, revidovat unijní klimatické cíle nebo zjednodušit a zrychlit veřejné zakázky.

Chceme odložit emisní povolenky ETS 2 a provést důkladnou revizi, řekl Babiš

„Před nadcházejícím neformálním setkáním členů Evropské rady bych chtěl potvrdit svou připravenost aktivně přispět k hledání vyvážených řešení. K výše uvedeným tématům navrhuji připravit konkrétní legislativní návrhy, které se pozitivně promítnou do života občanů i podniků v celé EU. Moji ministři a jejich týmy jsou připraveni tato řešení dále rozpracovat a úzce na nich spolupracovat se svými protějšky,“ konstatoval premiér Babiš a navrhl zřídit skupinu zainteresovaných států Přátel konkurenceschopnosti, která by se mohla jednotlivým návrhům podrobněji věnovat.

Po setkání s italskou premiérkou Meloniovou a s místopředsedou vlády Salvinim čeká v únoru ještě setkání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. To se uskuteční den před neformální summitem Evropské rady, tedy 11. února. Premiér Babiš a prezident Macron se mají potkat v Paříži na večeři.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

AI rozhodne, kdo bude úspěšný. Česko musí být lídrem, říká vládní zmocněnec

Nejčtenější

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lži, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých proruských účtech,...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Po kritice usmíření. Trump i prezident Kolumbie Petro si schůzku pochvalovali

Kolumbijský prezident Gustavo Petro hovoří během tiskové konference na...

Americký prezident Donald Trump přijal v úterý v Bílém domě svůj kolumbijský protějšek Gustava Petra. Politici dali po skončení jednání najevo svůj dobrý dojem. Schůzka, na kterou neměla přístup...

4. února 2026  7:35

Příprava na Evropskou radu. Babiš letí za italskou premiérkou

Premiér Andrej Babiš. (16. ledna 2026)

Od naší zpravodajky v Itálii Premiér Andrej Babiš (ANO) se ve středu odpoledne v Římě setká s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou a s místopředsedou vlády a ministrem dopravy Matteem Salvinim. „Jedu tam na pozvání premiérky...

4. února 2026

Požár zachvátil rodinný dům v Praze. Hasiči následně nalezli munici i mrtvolu

V Praze v městské části Přední Kopanina hořel rodinný dům. (3. února 2026)

V Přední Kopanině v Praze došlo k požáru rodinného domu. Byl vyhlášen druhý poplachový stupeň. Hasiči zasahovali šesti proudy, kterými se snažili uhasit plameny v prvním patře a na střeše. Na místě...

3. února 2026  21:48,  aktualizováno  4. 2. 6:58

Britský exministr Mandelson opustí Sněmovnu lordů. Měl vazby na Epsteina

Bývalý britský ministr obchodu a velvyslanec v USA Peter Mandelson (18. června...

Bývalý britský ministr a velvyslanec ve Spojených státech Peter Mandelson opustí Sněmovnu lordů. Policie ho začala v úterý vyšetřovat kvůli možnému zneužití pravomoci. Podle nejnovějších záznamů...

4. února 2026  6:47

Americký letoun sestřelil íránský dron mířící k letadlové lodi

První přistání F-35C na letadlové lodi s pomocí háku

Stíhací letoun amerického námořnictva sestřelil íránský dron, který se přiblížil k letadlové lodi USS Abraham Lincoln v Arabském moři, oznámilo v úterý americké centrální velení. Incident může...

3. února 2026  19:17,  aktualizováno  4. 2. 6:37

Pavel po schůzce s Babišem navštíví jednání Bezpečnostní rady státu

Prezident Petr Pavel při návštěvě Prostějova.

Prezident Petr Pavel se ve středu zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu, stane se tak hned poté, co přijme na Pražském hradě premiéra Andreje Babiše. Oznámil to odbor komunikace prezidentské...

4. února 2026  6:30

Peníze na brněnské nádraží se nakonec našly, přípravy se mohou naplno rozjet

Velkoryse pojatá vstupní hala nového brněnského nádraží. Přes průhledné sklo...

Mračna, která už se stahovala nad přesunem brněnského hlavního nádraží k řece Svratce, se rozplynula. Po přepracování státního rozpočtu novou vládou Andreje Babiše (ANO) totiž železničáři oznámili,...

4. února 2026  6:22

Prezident Pavel se sejde na Hradě s Babišem. Řešit by měli i Macinkovy SMS

Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident Petr Pavel pozval premiéra Andreje Babiše (ANO) k jednání, sejít se mají v 8.30 ráno na Pražském hradě. Jednat by měli kromě jiných záležitostí také o zprávách, které ministr zahraničí Petr...

4. února 2026  6:20

Tajemnému tvorovi zkoumali hlavu. Až po letech se ukázalo, že je to kulička výkalů

Záhadný tvor má konečně hlavu na svém místě.

Tajemný tvor vypadá jak z napínavého sci-fi filmu. Drobné tělo, dlouhé ostré trny trčící do stran a neurčitý útvar na jednom konci, který měl představovat hlavu. Právě tato podivnost stála za jeho...

4. února 2026

Poslanci budou hlasovat o nedůvěře vládě. Opozice kritizuje Macinku i Babiše

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

Hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše čeká poslance pouze dvacet dnů poté, kdy kabinet ANO, SPD a Motoristů dostal důvěru většiny Sněmovny. Opozice hlasování vyvolala poté, co prezident Petr...

4. února 2026  5:55

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

OBRAZEM: Krásy ledopádu a přírody v Labském dole přitahují lezce z celé země

Ledopád v Labském dole v Krkonoších.

Lezecká sezona na ledopádu v Labském dole je v plném proudu. Ráj pro lezce leží na ikonickém místě, kam se lze v tuto dobu dostat ze Špindlerova Mlýna ideálně na skialpech nebo na běžkách....

4. února 2026  5:30

České kosmické aktivity se stěhují, lukrativní obor si stáhli Havlíček a obrana

Premium
99. evropská nosná raketa Ariane 5 na startovací rampě s družicemi Galileo...

Nový kabinet chystá radikální změnu v oblasti řízení kosmického výzkumu a průmyslu. Hlava veškerých tuzemských aktivit v tomto odvětví, odbor kosmických technologií a systémů na ministerstvu dopravy,...

4. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.