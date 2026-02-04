Příprava na Evropskou radu. Babiš letí za italskou premiérkou

Summit o konkurenceschopnosti se uskuteční 12. února. „Dnes budeme s premiérkou řešit hlavně tu neformální radu, protože já jsem poslal dopis a ona také. Všichni se na to chystáme,“ sdělil ministerský předseda. Ten o dopise evropským lídrům informoval už v pondělí. Vyzval v něm k přijetí takových kroků, které povedou k posílení konkurenceschopnosti celé Evropské unie.
„Je evidentní, že EU dnes čelí zásadním výzvám, včetně naléhavých bezpečnostních otázek. Jsem přesvědčen, že uspět můžeme pouze pragmatickým přístupem, bez ideologických zkratek a s respektem k rozdílným výchozím podmínkám členských států. Za zásadní považuji zejména lepší fungování vnitřního trhu, posilování evropského průmyslu a soběstačnosti, energetickou bezpečnost a dostupné ceny energií pro naše občany i firmy,“ shrnul premiér Andrej Babiš.
V dopise Ursule von der Leyenové a Antóniovi Costovi český premiér navrhl jedenáct bodů, jejichž naplnění má přispět k podpoře průmyslu, zajištění dostupných cen energií, nastavení realistických podmínek a odstraňování překážek pro firmy tak, aby mohly dále růst a inovovat.
EU podle premiéra Babiše potřebuje omezit nekontrolovaný růst cen emisních povolenek a zamezit spekulacím s nimi na finančních trzích, odložit spuštění systému emisních povolenek EU ETS 2, revidovat unijní klimatické cíle nebo zjednodušit a zrychlit veřejné zakázky.
„Před nadcházejícím neformálním setkáním členů Evropské rady bych chtěl potvrdit svou připravenost aktivně přispět k hledání vyvážených řešení. K výše uvedeným tématům navrhuji připravit konkrétní legislativní návrhy, které se pozitivně promítnou do života občanů i podniků v celé EU. Moji ministři a jejich týmy jsou připraveni tato řešení dále rozpracovat a úzce na nich spolupracovat se svými protějšky,“ konstatoval premiér Babiš a navrhl zřídit skupinu zainteresovaných států Přátel konkurenceschopnosti, která by se mohla jednotlivým návrhům podrobněji věnovat.
Po setkání s italskou premiérkou Meloniovou a s místopředsedou vlády Salvinim čeká v únoru ještě setkání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. To se uskuteční den před neformální summitem Evropské rady, tedy 11. února. Premiér Babiš a prezident Macron se mají potkat v Paříži na večeři.