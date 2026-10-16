Babiš může být ve střetu zájmů, zopakovala Evropská komise

Protikorupční organizace Transparency International před pár dny uvedla, že jí unijní exekutiva napsala, že je český premiér přímo ve střetu zájmů a nikoli jen potenciálním.
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Brusel nám potvrdil, že Babiš je ve střetu zájmů, uvedla protikorupční organizace
Babiš ve čtvrtek opětovně informace o střetu zájmů v souvislosti se společností Agrofert odmítl, jde podle něj o nesmysl.
„Evropská komise po důkladném posouzení dospěla k závěru, že český premiér se nachází v potenciální situaci střetu zájmů v souvislosti se správou kohezních a zemědělských fondů,“ stojí v prohlášení komise. „Komise se domnívá, že svěřenský fond zřízený panem Babišem tuto situaci dostatečně nezmírňuje,“ dodala.
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„Nikdo o tom nemluví, jen vy.“ Babiš v Bruselu odmítl, že je ve střetu zájmů
Babiš v únoru s cílem vyřešit střet zájmů vložil Agrofert do nově vytvořeného svěřenského fondu RSVP Trust. Komise ale rovněž již dříve uvedla, že RSVP Trust nepovažuje za dostatečné řešení střetu zájmů a jako jeden z důvodů uvádí fakt, že potenciální příjemci fondu jsou Babišovi potomci.
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4. prosince 2025