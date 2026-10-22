Česko porušuje právo EU. Umožňuje výslech podezřelých bez obhájce

„Směrnice o právu na přístup k obhájci v trestním řízení stanoví, že podezřelí a obvinění mají právo na obhájce dostatečně včas a tak, aby mohli prakticky a účinně uplatňovat svá práva na obhajobu,“ uvedl soud v prohlášení. Evropská komise oběma zemím vytýkala, že tuto směrnici nedodržují, a proto na ně podala žalobu.
Právní předpisy obou států totiž běžně umožňují výslech podezřelých bez advokáta, pokud se nedostaví ve stanovené lhůtě. V Maďarsku tato lhůta činí dvě hodiny od vyrozumění obhájce, v Česku jde o 48 hodin od zadržení. Česká úprava navíc dovoluje výslech tehdy, pokud je obhájce nedostupný.
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Soudní dvůr žalobám Komise plně vyhověl a potvrdil, že Maďarsko i Česko unijní právo nesplnily. Právo na přístup k obhájci podle soudu zahrnuje i jeho fyzickou přítomnost a aktivní účast přímo při výslechu.
Soudní dvůr Česku zatím žádnou pokutu neuložil. Pokud ale země rozsudku nevyhoví, může Evropská komise případ předložit soudu znovu a navrhnout finanční sankce.
Evropská komise na nesoulad české legislativy se směrnicí upozorňovala už v roce 2021. V červenci 2024 pak oznámila,že kvůli špatnému převedení pravidel předává věc unijnímu soudu. Ministerstvo spravedlnosti tehdy s výtkami Komise nesouhlasilo.