Leyenová žádá dva kandidáty, muže a ženu. Česko vybralo jen Síkelu

„Nemám takový požadavek od paní předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen,“ řekl ještě ve středu večer po jednání vlády premiér a předseda ODS Petr Fiala.

Nyní už ho tedy má a bude muset s požadavkem šéfky Evropské komise nějak naložit.

Vláda ve středu rozhodla, že kandidátem České republiky do Evropské komise bude ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Shodla se jednomyslně, řekl po jednání vlády Fiala. Síkela je podle něj relevantní kandidát do Evropské komise s prokázanou praxí ze soukromé sféry i politiky a má šanci na silné portfolio.

Von der Leyenová ihned po svém zvolení znovu potvrdila, že bude po jednotlivých zemích žádat jména dvou kandidátů, muže a ženy, aby si mohla vybrat a aby následně měla v komisi rovnocenné zastoupení obou pohlaví.

Fiala tedy formálně ještě žádost od von der Leyenové ve středu večer neměl, ale musel o jejím požadavku dobře vědět, když odpovídal na otázku iDNES.cz, zda požadavek na dva kandidáty – muže i ženu – má a zda, pokud ho nemá, ho přesto zvažovala.

„Nepochybně bude tendence obsazovat rovnoměrně z hlediska mužů a žen Evropskou komisi. Česká republika byla v posledních dvou Evropských komisích zastoupena ženou, takže my jsme i do značné míry napomohli tomuto trendu a je to dobře. Ale teď jsme se dohodli na tom, že z hlediska kandidátů, tak jak je máme předloženy, jejich kompetencí, jejich zkušeností a jejich šancí na získání portfolia, je nejlepší strategie, když budeme mít jednoho kandidáta a bude to pan ministr Jozef Síkela,“ odvětil Fiala.

Piráti a STAN chtěli poslat dva kandidáty, SPOLU je ale přehasovalo

Vláda pro Síkelu skutečně hlasovala jednomyslně, ale až poté, co neprošlo to, aby kandidáti byli dva. Ministr jedné z vládních stran iDNES.cz řekl, že taková věc byla skutečně navržena, ale neprošla. Byli pro to Piráti a STAN, ale přehlasovali je zástupci koalice SPOLU ve vládě.

„Před včerejším jednáním jsme takovýto dopis v rukou neměli,“ uvedl pro iDNES.cz šéf Pirátů Ivan Bartoš.

„Podpořili jsme s Piráty také variantu představení předsedkyni komise více kandidátu i s ohledem na dohodu o nominující koalici z voleb 2021 Pirátů a STAN. Nakonec se však vláda většinově shodla pouze na jednom kandidátovi a podpořila Josefa Síkelu s cílem vyjednat pro Českou republiku silné ekonomické portfolio. Což by bylo historicky poprvé,“ uvedl Bartoš.

„Úřad vlády dnes obdržel dopis od Ursuly von der Leyen. Obsahuje poděkování za zvolení do dalšího období v čele Komise s tím, že se Unie musí zaměřit mimo jiné na prosperitu a větší bezpečnost. Dopis obsahuje i přání na předložení dvou jmen kandidátů na eurokomisaře za každou zemi do 30. srpna. Česká vláda plně v souladu s platnými smlouvami včera rozhodla o nominaci ministra Síkely. Kabinet Ursuly von der Leyen byl o tomto kroku obratem informován ještě v době zasedání vlády. K dnešnímu dni se vyjádřilo 11 z 27 zemí, ve všech případech byl nominován jen jeden kandidát,“ odvětila mluvčí vlády Lucie Ješátková na dotaz, jak bude vláda reagovat.

STAN navrhoval kromě Síkely, na němž se vláda shodla, do Evropské komise i Danuši Nerudovou, která vedla kandidátku hnutí do eurovoleb a je tak nyní čerstvě europoslankyní.

Piráti navrhovali Marcela Kolaju, ale jeho šance fakticky zmizely poté, co neuhájil ve volbách pozici v Evropském parlamentu. Za Piráty se do něj dostala jen Markéta Gregorová. „Marcelovi bych ale chtěl poděkovat za odvedenou práci i nasazení, byl to za nás rozhodně kvalitní kandidát, který měl co nabídnout,“ uvedl Bartoš.

Návrh vlády na eurokomisaře na Síkelu musí projednat výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny, až poté ho může vláda schválit definitivně. Kandidáti do Evropské komise na podzim absolvují slyšení před výbory europarlamentu, Evropský parlament pak komisi potvrzuje jako celek v jednom hlasování.

Jak napsala ČTK, Ursula von der Leyenová má k dispozici již téměř polovinu jmen kandidátů na budoucí členy či členky nové komise. Ačkoli ihned po svém zvolení oznámila, že bude od každého členského státu žádat dva kandidáty - muže a ženu - žádná ze zemí tak podle dostupných informací zatím neučinila a veřejně oznamují jména svých jediných kandidátů.