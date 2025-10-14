V EU ustoupili od „šmírovací“ směrnice, Dánové se ale návrhu nechtějí vzdát

Hlasování o sporném návrhu Evropské komise, takzvané chat control se nakonec odsouvá. Napříč Evropskou unií totiž nezískal dostatečnou podporu. Legislativa měla sloužit jako ochrana dětí před pedofily. Telekomunikační aplikace by podle ní měly možnost sledovat veškeré zprávy uživatelů, což kritici označovali jako přílišný zásah do soukromí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

Dánské předsednictví původně příští týden chtělo dosáhnout takzvaného obecného přístupu, tedy schválení pozice Rady EU, která zastupuje členské státy.

Česká vláda již předem uvedla, že bude hlasovat proti návrhu a že bude v EU hledat další partnery, aby bylo zabráněno jeho schválení. Ministr vnitra Vít Rakušan v úterý zopakoval, že Česko odmítá chat control.

„My jsme si na výboru pro evropské záležitosti v rámci zasedání naší vlády jasně odhlasovali pozici Česka, tedy že nejsme pro toto nařízení a naopak se budeme aktivně vyslovovat proti němu,“ řekl. Šíření dětské pornografie je podle něj třeba řešit, nicméně ne prolamováním šifrované komunikace.

Proč Češi otočili? „Šmírovací“ směrnice se zpřísňovala, klíčové hlasování se blíží

Aby bylo dosaženo potřebné kvalifikované většiny, bylo by potřeba, aby návrh podpořilo i Německo, což se zatím nestalo.

Návrh nicméně stále zůstává pro dánské předsednictví prioritou a Dánové by o něm chtěli dále jednat na pracovní úrovni a dosáhnout potřebného kompromisu.

Mluvčí Evropské komise Markus Lammert nedávno unijní předpis bránil s tím, že návrh nehovoří o obecném monitorování online komunikace. Společnosti podle něj budou muset pouze odhalit materiál týkající se sexuálního zneužívání dětí. Nebude existovat nic jako kontrola chatu, dodal Lammert.

Brusel chce lidem šmírovat mobily. Obsah zpráv by museli operátoři sledovat a hlásit

„Sexuální zneužívání dětí je hrůzný zločin, který se v posledních letech výrazně rozvinul. Počet hlášení se zvýšil z jednoho milionu v roce 2010 na více než 20 milionů v roce 2024, tedy dvacetkrát,“ uvedl Lammert na začátku září. Bez schváleného právního rámce podle něj nebude možné s tímto zločinem účinně bojovat. Platnost prozatímního nařízení přitom vyprší v dubnu 2026.

Takzvaná chat control vychází z návrhu Evropské komise z roku 2022 namířeného proti sexuálnímu zneužívání dětí. Poskytovatelé online služeb včetně chatovacích aplikací, sociálních sítí a datových úložišť by podle návrhu měli zákonnou povinnost prohledávat s pomocí algoritmů obsah zpráv a uložených souborů.

Na materiály týkající se dětské pornografie nebo zneužívání nezletilých by poskytovatelé služeb museli upozornit příslušné úřady.

