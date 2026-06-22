Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vzkaz Babišově vládě. Změnu financování ČT a ČRo pečlivě sledujeme, uvedl Brusel

Autor: ,
  15:02
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Kristová, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
140 fotografií
Evropská komise pozorně sleduje vývoj ohledně návrhu české vlády, který se týká změny financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) ze státního rozpočtu místo koncesionářských poplatků. Uvedl to mluvčí Evropské komise Markus Lammert a připomněl, že jde zatím pouze o návrh.

V minulosti unijní exekutiva zdůrazňovala, že pro komisi je důležité, aby veřejnoprávní média fungovala nezávisle, což říká i Evropský akt o svobodě médií (European Media Freedom Act, EMFA), který musí státy sedmadvacítky dodržovat. Česká vláda schválila návrh zákona o financování veřejnoprávních médií, kterým ruší dosavadní systém poplatků a převádí financování ČT a ČRo na státní rozpočet.

Čapek, Tyranie i minuta ticha. ČT a ČRo protestují proti změně financování

Rozpočty obou institucí se sníží zhruba o 15 procent, celkem o 1,4 miliardy korun. ČT a ČRo uvedly, že kvůli úsporám by musely omezit výrobu pořadů a propustit 450 až 700 ze 4250 zaměstnanců.

Zástupci české vládní koalice argumentují tím, že obě instituce musí šetřit a nezávislost veřejnoprávních médií není změnami ohrožena, podobný model funguje i v dalších zemích Evropské unie. Opozice mluví o útoku vládní moci na média veřejné služby. Zaměstnanci ČT a ČRo kvůli změnám financování vyhlásili na pondělí 24hodinovou výstražnou stávku.

ČT a rozhlas jsou ve stávce, na Kavčích horách zněla modlitba pro Martu

„Jsme si vědomi přijatého návrhu. Zdůrazňuji, že jde o návrh, zatím se tedy nejedná o platný zákon. V tuto chvíli mohu říci, že vývoj situace pečlivě sledujeme,“ uvedl v pondělí mluvčí Evropské komise.

Už dříve Lammert zdůraznil, že „posílení svobodných a nezávislých médií, včetně role veřejnoprávních médií, je pro demokracie zemí EU klíčové“. Veřejnoprávní média podle něj hrají zvláštní roli v zajišťování přístupu občanů k informacím a v tom, že nabízejí rozmanitý obsah.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Ruská ruleta na Krymu. Pláže jsou plné, odříznutému poloostrovu hrozí evakuace

Lidé odpočívají na pláži u Černého moře v krymské Jevpatoriji. (20. června 2026)

Ruští turisté dál míří na pláže anektovaného Krymu a zaplňují tamní letoviska navzdory palivové krizi i rostoucím bezpečnostním rizikům. Prokremelští blogeři přitom před cestou na poloostrov varují a...

Ewino rajské pokušení. Podívejte se, jak si Farna třikrát poradila s plným Edenem

Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu (13. června 2026)

Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden, kde předvedla propracovanou show bohatou na skvělé hudební a taneční vystoupení, která si nezadala s...

Dálkové sankce. Moskva se dusí v dýmu, útok vyhodil klíčovou rafinerii do povětří

Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)

Nedávno Petrohrad, teď Moskva. Ruská metropole se v noci na čtvrtek stala terčem největšího ukrajinského útoku za dva roky. Ve čtvrti Kapotnja schytala zásah podruhé během jednoho týdne klíčová...

V Polsku zastřelili karikaturistu, který si utahoval z Putina a Kadyrova

Semjon Skrepeckij

Duší i chováním to byl typický ruský umělec. Chodil v extravagantní uniformě s ruskou vlajkou zastrčenou do zadnice a svými provokativními karikaturami se trefoval do Vladimira Putina, Ramzana...

Takový nůž policisté jen tak nevidí. Dalo se z něj i nenápadně vystřelit

Střílející nůž

Raritní kousek, který se jen tak nevidí a hlavně je kvůli zákeřnosti zcela zakázaný, ať už má člověk jakýkoliv zbrojní průkaz. Řeč je o střílejícím noži, který se dostal do rukou policistů při...

Vláda rozhodla, že v delegaci na summit NATO nebude prezident Pavel

Přímý přenos
Premiér Andrej Babiš na jednání vlády (22. června 2026)

Vláda rozhodla, že s sebou nevezme prezidenta Pavla v červenci na summit NATO v turecké Ankaře. Delegaci povede premiér Andrej Babiš a budou v ní také ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě...

22. června 2026  6:01,  aktualizováno  15:10

Lavrov se vyslovil pro použití jaderných zbraní proti Ukrajině, tvrdí politolog

Sergej Lavrov na návštěvě Číny. (15. dubna 2026)

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov se na uzavřeném jednání think-tanku Rady pro zahraniční a obrannou politiku vyslovil pro použití jaderných zbraní proti Ukrajině. Tvrdí to politolog Alexandr...

22. června 2026  15:06

Podnikali jste nebo máte praxi? VŠEM tyto zkušenosti nově zhodnotí

ilustrační snímek

Uznání absolvovaných předmětů nebo jazykových zkoušek z jiných vysokých škol v současnosti nabízí již většina českých univerzit. Soukromá Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM) jde však o krok...

22. června 2026  15:05

I zkušenému parašutistovi může jít kvůli náhlé změně počasí o život, říká odborník

Čtyři z parašutistů, kteří museli vlivem nepříznivého počasí nouzově přistát v...

V kritickém stavu zůstává v plzeňské nemocnici jeden ze tří parašutistů, které tam v neděli přijali po tvrdém přistání v Rokycanech. Čtvrtý zraněný je dál hospitalizovaný v Praze. Dva tandemové...

22. června 2026  15:05

Vzkaz Babišově vládě. Změnu financování ČT a ČRo pečlivě sledujeme, uvedl Brusel

Výstražná stávka zaměstnanců a podporovatelů Českého rozhlasu před budovou...

Evropská komise pozorně sleduje vývoj ohledně návrhu české vlády, který se týká změny financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) ze státního rozpočtu místo koncesionářských poplatků....

22. června 2026  15:02

Lži z filmů o operaci Anthropoid: žádné hromady mrtvých Němců ani samopaly

Premium
Fotografie lebek parašutistů, pořízená roku 1943 tajně kriminalistou Nečáskem,...

Hromady mrtvých esesáků, střelba ze samopalů a zoufalé prokopávání se z krypty do kanalizace. Akční filmy o atentátu na Heydricha a následném boji parašutistů nám desítky let lžou. Jak vypadal 18....

22. června 2026

Starmer končí v čele labouristů. V Downing Street ho chce nahradit Burnham

Britský premiér Keir Starmer oznámil, že odstoupí z funkce předsedy labouristů....

Keir Starmer oznámil, že odstoupí z funkce předsedy britských labouristů. Zůstane na postu premiéra, dokud nebude vybrán jeho nástupce. Oznámil to novinářům před premiérským úřadem v londýnské...

22. června 2026  10:44,  aktualizováno  14:59

Paraglidista zažil kvůli své chybě čtyři hodiny hrůzy. Bolí pouhý pohled na něj

Parašutista v Číně se zamotal do ramene jeřábu. Visel tam 4 hodiny.

Silný vítr proměnil běžný let v dramatický boj o bezpečný návrat na zem. Paraglidista v Číně uvízl vysoko nad zemí a na pomoc mu museli přispěchat hasiči. V pozici, která je nepříjemná po pár...

22. června 2026  14:57

Šest zraněných po srážce tří aut na Příbramsku

Vrtulník zasahuje u nehody nákladního auta a cisterny na D2 před Brnem

U Rosovic na Příbramsku směrem na Dobříš havarovala v pondělí po poledni dvě osobní auta a dodávka. Šest lidí utrpělo zranění, na místě přistával vrtulník, řekl policejní mluvčí Pavel Truxa....

22. června 2026  14:45

Osmdesátiletá advokátka okradla klienty o 161 milionů. Soud jí uložil sedmiletý trest

Obžalovaná bývalá advokátka Hana Suková (vlevo) a její dcera Pavla Marešová u...

Soud v pondělí poslal advokátku Hanu Sukovou a její dceru Pavlu Marešovou na sedm a 5,5 roku do vězení za zpronevěru peněz z advokátních úschov. Zároveň oběma zakázal činnost v advokacii na deset...

22. června 2026  14:38

Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky
Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky

Úklid s čistým svědomím a maximálním účinkem? Hledáme 40 testerek, které se svými rodinami vyzkouší šetrné a vysoce funkční čistící prostředky od...

Českem procházejí bouřky. Poškozená trolej zastavila železnici z Chebu do Plzně

Blesky na temné večerní obloze. Německá meteorologická služba (DWD) varuje před...

Napříč Českem se prohánějí bouřky. Nejsilnější zatím meteorologové zaznamenali na jihozápadě Čech a jihu Moravy. Na Plzeňsku už hasiči od poledne vyjížděli k desítkám popadaných stromů a na trati...

22. června 2026  14:25

Holčička uvázla v rozpáleném výtahu. Problémy jsou s ním opakovaně, říká starosta

Holčička uvázla v rozpáleném výtahu. Strážníci se k ní museli dostat násilím....

Boj s časem svedli pardubičtí strážníci při záchraně desetileté dívky, která ve čtvrtečním vedru uvázla v proskleném výtahu na sídlišti Dubina. Výtah zůstal zaseknutý v mezipatře, komunikaci z...

22. června 2026  11:08,  aktualizováno  14:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.