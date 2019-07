Do nové Evropské komise vybere vláda dva české kandidáty do konce srpna

Českou vládu nejspíš čeká úkol najít dva vhodné kandidáty do nové Evropské komise, z nichž by si nová šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová vybrala. „Vláda rozhodne o komisaři do konce srpna. Předsedkyně Evropské komise před nominací mluvila o tom, že si přeje dva kandidáty na komisaře za každou členskou zemi,“ sdělil iDNES.cz premiér Andrej Babiš.