Von der Leyenová určila klíčové posty v komisi. Resort vybrala i Síkelovi

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová už podle Die Welt rozhodla o klíčových postech v komisi. Český ministr Jozef Síkela by se měl stát eurokomisařem pro energetiku. Kompletní složení komise by měla von der Leyenová oznámit do konce tohoto týdne.