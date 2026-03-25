Evropští vědci varují Komisi: Dezinformace o nikotinu ohrožují veřejné zdraví

Ostře se v něm rovněž vymezují vůči výrokům eurokomisaře pro zdraví Olivéra Várhelyiho, který opakovaně tvrdil, že nové alternativy, jako jsou e-cigarety či nikotinové sáčky, představují zdravotní riziko srovnatelné s kouřením klasických cigaret.
Podle signatářů však takové tvrzení neodpovídá dostupným vědeckým poznatkům a může mít pro společnost vážné důsledky. Odkazují přitom na závěry prestižních institucí a odborných přehledů, jako jsou Royal College of Physicians, britská UK Health Security Agency či soubory studií Cochrane, které dokazují, že hlavní škody spojené s kouřením vznikají spalováním tabáku a inhalací toxických zplodin hoření, nikoli samotným nikotinem. Signatáři dopisu proto označují výroky komisaře Várhelyiho za „šíření dezinformací, které mohou stát životy tisíců Evropanů“.
K podobně jednoznačnému závěru dospívá i Clive Bates, bývalý ředitel britské organizace Action on Smoking and Health a jeden z nejvýraznějších zastánců přístupu založeného na snižování škod způsobených kouřením. V rozhovoru pro Zdravotnický deník zdůrazňuje, že regulace by měla být o řízení rizik, nikoliv o ideologických zákazech.
„Bezdýmné nikotinové výrobky ve skutečnosti představují jen malý zlomek rizik tabákových výrobků, jako jsou cigarety. Pokud však Evropská komise předloží politické a daňové návrhy, jako by v riziku neexistoval žádný rozdíl, bude výsledkem více kouření, více úmrtí a utrpení, méně prospěšné inovace a více nelegálního obchodu a organizované trestné činnosti, protože se občané budou snažit vyhnout kontraproduktivním omezením,“ uvedl.
Méně rizikové neznamená neškodné
Se závěry dopisu souhlasí také expert na protidrogovou politiku a poradce premiéra pro oblast závislostí Jindřich Vobořil. „Náš think tank Racionální politiky závislostí dlouhodobě upozorňuje na smysluplnost přístupu „harm reduction (minimalizace rizik)“ nejen u nelegálních návykových látek, ale také u návykových látek s legálním statusem.“ Tento přístup má podle Vobořila nezpochybnitelné přínosy. Alternativní produkty, které tabák nespalují, totiž podle řady studií představují výrazně nižší zdravotní zátěž než klasické cigarety.
„Je však nutné zdůraznit, že žádné užívání výrobků s obsahem nikotinu není bez rizika a nelze tedy hovořit o zdravějších alternativách, ale pouze o méně rizikových alternativách. Zdravotní riziko výrobků s obsahem nikotinu, u kterých nedochází ke spalování tabáku, je však výrazně nižší než u klasických cigaret. Tento názor sdílí i přední odborníci na léčbu závislosti na tabáku,“ dodává Vobořil.
O to důležitější je podle zastánců přístupu založeného na snižování rizik vést veřejnou debatu s maximální oporou ve vědeckých důkazech. Výroky, které staví vaping a další bezdýmné nikotinové alternativy na roveň kouření klasických cigaret, se totiž neobjevují jen na evropské úrovni. Podobné pohledy zaznívají i v Česku. „Propagujeme ve jménu snížení rizika něco, co může v dlouhodobém horizontu populaci strašně poškodit a zabít,“ uvedla například v nedávném rozhovoru pro Český rozhlas přednostka pneumologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní Thomayerovy nemocnice Martina Koziar Vašáková.
Mladiství a černý trh: skutečné slabiny přístupu
Obavy části odborné veřejnosti se mohou týkat užívání těchto výrobků mladistvými, u nichž existuje reálný problém. Evropská mládež patří totiž podle studie WHO mezi nejčastější uživatele těchto produktů na světě. Nejrizikovější skupinou jsou podle statistiky WHO dívky ve věku 13 až 15 let. V celé Evropě je přitom prodej takových výrobků nezletilým zakázaný.
Přispívá k tomu také dynamický rozvoj černého trhu e-cigaret. Podle čerstvé studie německého institutu Fraunhofer IIS tvoří podíl nelegálního trhu v Evropské unii v průměru 48 procent. V Česku je tento podíl dokonce 66 procent, což je druhý nejvyšší údaj v celé EU. Není překvapením, že podle této studie zhruba 90 procent nelegálního zboží pochází z Číny.
Tyto výrobky mnohdy porušují platná omezení, zejména koncentraci nikotinu. Obsah náplní navíc není testován ani ověřován a může obsahovat další nebezpečné látky. Jejich nižší cena přispívá k atraktivitě těchto produktů, zejména vůči mladistvým a nekuřákům.
Evropské státy tak stojí před složitým úkolem. Na jedné straně je nutné důsledně bránit tomu, aby se nikotinové produkty šířily mezi nezletilými. Na straně druhé ale nelze zapomínat na desítky milionů Evropanů, kteří stále kouří a potřebují účinnou pomoc. Právě v tomto kontextu představují alternativní produkty pro část kuřáků jednu z reálných cest z labyrintu kouření. V Evropské unii podle odhadů stále kouří přibližně 90 milionů lidí a více než 700 tisíc Evropanů ročně umírá na nemoci spojené s kouřením.
„Regulace bude fungovat pouze tehdy, pokud regulační orgán rozumí rizikům. V našem dopise poukazujeme na řadu rolí, které Evropská unie hraje na trhu s tabákem a nikotinem. Zkreslování rizik může mít pro evropské občany smrtelné následky. A to platí v oblasti zdanění, regulace produktů, vyjednávání mezinárodních smluv a velkých plánů na řešení rakoviny a kardiovaskulárních onemocnění,“ uvádí v už zmiňovaném rozhovoru Clive Bates.
Co dokáže nevhodně nastavená regulace, vidíme, když se podíváme na statistiky ze Švédska. V roce 1992 Evropská unie zakázala většinu orálního tabáku známého jako snus. Výjimku dostalo pouze Švédsko, kde byla otázka možného zákazu dokonce jednou ze zásadních podmínek při vstupu země do EU. Právě tam je ale dnes míra kouření nejnižší v Evropě a země vykazuje výrazně nižší výskyt některých onemocnění spojených s kouřením včetně rakoviny plic.
Česko přitom v posledních letech jako jedna z mála zemí v Evropské unii systematicky rozvíjí strategii postavenou na principu snižování rizik, což přední odborníci hodnotí jako správný a účinný směr v boji proti závislostem.