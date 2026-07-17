V části týkající se stavu médií zpráva uvádí, že návrh zákona předložený vládou, jehož cílem je zrušit poplatky za veřejnoprávní média, vyvolal obavy. V oblasti reforem týkajících se transparentnosti vlastnictví médií rovněž nebyly podle unijní exekutivy podniknuty žádné další kroky.
Unijní exekutiva stejně jako v minulých letech rozdělila hodnocení do čtyř kapitol, věnovaných soudním systémům, boji proti korupci, pluralitě médií a celkové kontrole a vyváženosti institucí. Reaguje v nich na předchozí doporučení a dává českým úřadům nová.
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„V doporučení týkajícím se obnovení revize právních předpisů o střetu zájmů, včetně oblasti skutečného vlastnictví, nebyl zaznamenán žádný pokrok,“ uvádí 22stránková zpráva, která se týká České republiky. Zpráva si všímá toho, že letos v červnu předložili čeští poslanci návrh novely právních předpisů o střetu zájmů.
Návrh přitom obsahuje změny, které nahrazují pojem ovládající osoba pojmem skutečný majitel. „Navrhovaná úprava by zúžila rozsah plošného zákazu poskytování dotací a zadávání veřejných zakázek společnostem ovládaným členy vlády. Umožnila by totiž poskytování těchto dotací a uzavírání těchto smluv v případech, kdy nejsou poskytovány ministerstvem, za které daný člen vlády přímo odpovídá,“ říká zpráva EK.
Nyní podle komise probíhá intenzivní veřejná debata o uplatňování stávajících pravidel střetu zájmů a o jejich celkové účinnosti, zejména pokud jde o kontrolu konkrétních podnikatelských zájmů vysoce postavených veřejných představitelů. Ohledně celkového systémů auditů a kontrol nyní nadále pokračuje komunikace mezi českou vládou a Evropskou komisí. „Protože dosud nebyly vyřešeny přetrvávající obavy, nebylo v plnění tohoto doporučení dosaženo žádného pokroku,“ dodává dokument.
Média se dostala pod politický tlak, tvrdí zpráva
Loňská zpráva uváděla, že novely zákona o České televizi, zákona o Českém rozhlasu a dalších souvisejících předpisů přijaté v roce 2025 pozitivně reformovaly systém financování veřejnoprávních médií a zajistily jeho udržitelnost. Nyní dokument uvádí, že „návrh zákona předložený novou vládou, který by zrušil poplatky za veřejnoprávní média, vyvolal obavy“.
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Dokument podrobně zmiňuje, že 15. června nová česká vláda schválila návrh novely zákona o České televizi a zákona o Českém rozhlasu, který by v případě přijetí zrušil poplatky za veřejnoprávní média. To by od roku 2027 vedlo ke snížení jejich celkových příjmů přibližně o 15 procent ve srovnání s příjmy v roce 2026, dodává EK ve své zprávě.
Zainteresované subjekty přitom vyjádřily obavy, že tyto změny mohou vážně ohrozit nezávislost veřejnoprávních médií a jejich schopnost plnit své úkoly. Tyto obavy vedly k rozsáhlým protestům v zemi od března do května 2026, říká zpráva unijní exekutivy. „Monitor plurality médií pro Česko uvádí, že veřejnoprávní média se znovu dostala pod politický tlak, což vedlo k zesílenému úsilí ovlivňovat redakční směřování a personální rozhodování. V důsledku toho zvýšil hodnocení rizika v této oblasti na středně nízké,“ uzavírá text.