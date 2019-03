Se Štětinou kandiduje i Fischer, jemuž v rádiu neprodloužili smlouvu

„Bojím se, že se otevřou všechny ty staré rány a vyhřeznou. Evropská unie je garantem, aby ty vojenské konflikty nenastaly,“ uvedl Štětina, který je nyní europoslancem za TOP 09 a hnutí STAN, ale už se nedokázal s TOP 09 dohodnout na nové kandidatuře.



„Voliči odmítají volit partaje, my jim nabízímu alternativu, hnutí Evropa společně,“ odvětil Štětina na otázku iDNES.cz, zda jeho hnutí jen netříští spektrum a nemůže ublížit menším liberálněji orientovaným stranám, jimž může odebrat část hlasů, takže by se do Evropského parlamentu nemusela dostat žádná z nich. „Mám tam spoustu nedodělané práce,“ řekl Štětina.



„Jsem známý jako kulturní a politický publicista,“ řekl novinář Fischer. Na něj byla nedávno upřena pozornost, když s ním veřejnoprávní rozhlas neprodloužil kontrakt v pozici šéfa stanice Vltava.



„Dvacet let se věnuji paralympijskému sportu,“ řekl další z lídrů nového hnutí ESO Jan Povýšil. Čtveřici lídrů Štětinova hnutí doplňuje Jana Spekhorstová.

Mezi hosty, kteří přihlíželi představení kandidátů hnutí, byl i prezidentský kandidát Michal Horáček. „Byl jsem pozván a přišel jsem si to poslechnout,“ řekl iDNES.cz Horáček.