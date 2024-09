VIDEA TÝDNE: Katastrofální povodně, vybuchující pagery i Bartošovo zklamání

Střední Evropu, Severní a Jižní Karolínu ve Spojených státech, ale také Afriku nebo město Šanghaj v Číně zasáhly v uplynulém týdnu prudké deště. To jen podtrhuje, jak extrémně se mění počasí v důsledku klimatických změn. Podle klimatologů sice za sérií prudkých bouří stojí různé meteorologické jevy, shodují se ale v tom, že příčinou je globální oteplování, uvedla agentura Bloomberg.

Sérii explozí komunikačních zařízení z tohoto týdne v Libanonu, která cílila na členy hnutí Hizballáh a je připisována Izraeli, odsoudil i vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk. Podle něj by tato akce mohla být považována za válečný zločin. Türk to podle tiskových agentur řekl v pátek na zasedání Rady bezpečnosti OSN k této záležitosti.

Povodňová situace v Ostravě se v pondělí dopoledne nečekaně zkomplikovala. U soutoku Odry a Opavy se protrhla říční hráz tvořící břeh. Voda z obou řek tak proudila do města a zaplavovala další ulice. Situaci, se kterou nepočítal žádný protipovodňový plán, řešil jeřáb a povolaný vrtulník. S odklízením následků povodní v Moravskoslezském kraji by měla pomoci armáda.

V Japonsku se ve čtvrtek za jízdy rozpojily soupravy rychlovlaku šinkansen. Vlak jedoucí rychlostí 315 kilometrů za hodinu nouzově zastavil. Cestovalo v něm 320 lidí, nikdo nebyl zraněn, uvedl podle agentury Kjódó přepravce JR East.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš neočekával, že se jeho straně podaří obhájit výsledek z posledních krajských voleb. Tak velké fiasko, které nakonec nastalo, ale nečekal ani on. „Myslel jsem, že když odvádíte dobrou práci, kterou jste navíc lidem slíbili, tak je to ten nejlepší možný marketing. Ale evidentně to nestačí,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz Bartoš. Roli podle něj mohl hrát i nepovedený start digitalizace stavebního řízení.