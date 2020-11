Zelená zmizela z Evropy. Bez testu na covid už se nepodíváme skoro nikam

Státy v červené barvě mají podíl pozitivních testů nad čtyři procenta a víc než 250 případů koronaviru na 100 tisíc obyvatel za poslední dva týdny.

Jak cizinci, tak Češi musí při příjezdu po pobytu, který přesáhl 12 hodin, vyplnit příjezdový formulář a absolvovat do pěti dnů test nebo nastoupit do karantény.

Platí zároveň ohlašovací povinnost krajské hygienické stanici prostřednictvím Příjezdového formuláře a povinné je i předložit oznámení o hraniční nebo pobytové kontrole.

MZV ČR @mzvcr ⚠️ Od zítřka se mezi červené země na cestovním semaforu zařadí Kypr, Litva, Lotyšsko, Německo a Švédsko. Nově bude oranžové Irsko. ℹ️ Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ➡ https://t.co/0eDoK4uZp3 https://t.co/jxHciPpVcD

Oranžová znamená nízké riziko. Opatření pro tyto státy se vztahuje pouze na cizince cestující do Česka. Ti musí příjezdový formulář a negativní test předložit před vstupem na pracoviště nebo do vzdělávací instituce. Neplatí to pro pendlery a Čechy cestující do vlasti z těchto zemí.

Nyní je podle ministerstva zdravotnictví oranžové Irsko, Řecko, Norsko, Finsko, Dánsko, Estonsko a Island, společně s Kanárskými a Azorskými ostrovy a Madeirou. Oranžový je také Vatikán.



Zelenou barvu tak nyní nemá žádný evropský stát. Tato barva na semaforu značí nízké riziko a cestující z těchto zemí, ať už to jsou cizinci nebo čeští občané, mohou do Česka přicestovat bez nutnosti vyplnit příjezdový formulář a absolvovat test nebo karanténu.

Bez nutnosti testu na nový koronavirus jsou nadále možné cesty do zahraničí maximálně na 12 hodin, cestující se musejí řídit vnitrostátními protikoronavirovými opatřeními.

Výjimka platí také pro přeshraniční pracovníky a studenty. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka by se od úterý mohla lhůta zvýšit na 24 hodin pro nejnutnější cesty, musí to ale schválit vláda.

Od 9. listopadu platí nová verze cestovního semaforu, který se změnil podle doporučení Evropské unie. Ten je pravidelně aktualizovaný každý týden v souladu s doporučením Rady EU a dostupných dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí.



