Kypr či Portugalsko budou pro Čechy rizikové, Španělsko ztíží vstup

Podmínky návratu do Česka Při návratu ze zemí zelené a oranžové kategorie je nutné vyplnit příjezdový formulář. Před vstupem na území Česka nebo nejpozději do 5 dní po vstupu je povinnost podstoupit antigenní nebo PCR test.

Pro lidi, kteří se budou vracet ze zemí z červené nebo tmavě červené kategorie, platí, že musí před návratem vyplnit příjezdový formulář. V případě, že použijí hromadnou dopravu, musí také před návratem podstoupit antigenní nebo PCR test. Platí pro ně i povinný PCR test v Česku nejdříve pátý, ale nejpozději 14. den po příjezdu. Do té doby musí být dotyčné osoby v samoizolaci. Tyto podmínky pro testování a samoizolaci se netýkají lidí, u kterých uplynuly alespoň dva týdny po ukončení očkování, ani těch, kteří v posledních 180 dnech prodělali covid-19. Ministerstvo lidem důrazně nedoporučuje cestovat do zemí s extrémním rizikem nákazy, důvodem je především šíření mutací koronaviru. Jedná se o Botswanu, Brazílii, Indii, Jihoafrickou republiku, Kolumbii, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibii, Nepál, Paraguay, Peru, Svazijsko, Tanzanii, Zambii, Zimbabwe a Tunisko. Ani u návratu z těchto zemí plně očkovaní turisté nebo ti, co v posledních 180 dnech prodělali covid-19, nemusí na testy a do samoizolace.