Tři tisíce dětí ročně musí pryč z rodiny. To je moc, říká šéfka vládního výboru

Ke konci roku skončily kojenecké ústavy. Děti mladší čtyř let by tak už neměly putovat do ústavní péče, ale pokud je nutné je z rodin odebrat, měli by se o ně postarat přechodní pěstouni. Ještě loni bylo v kojeneckých ústavech několik stovek dětí. Podařilo se je všechny umístit do rodin, k pěstounům?

Sice to bylo několik set dětí, ale většina z nich byla starší tří let. A to dokonce i děti náctileté nebo rovnou mladí dospělí, přestože pro ně taková služba určená není. Dětí do tří let bylo minimum a pro ty se náhradní rodinná péče našla poměrně snadno.

Eva Petrová ● Dlouholetá členka vládního výboru pro práva dítěte, který od září 2022 vede jako předsedkyně. ● Na ministerstvu spravedlnosti působí v Kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování státu před Evropským soudem pro lidská práva a smluvními orgány OSN. ● Je místostarostkou (nezáv.) ve středočeské obci Horoušany.

Případně děti mohly přejít do dětských domovů nebo do domovů pro osoby se zdravotním postižením. Kojenecké ústavy se také většinou takzvaně transformovaly, to znamená, že v budově se začala poskytovat péče jiné skupině dětí.

Je u nás pěstounů dostatek?

Ročně se u nás odebírá od 2,5 do 3,5 tisíce dětí z rodin. To je moc. Nejčastějšími důvody jsou chudoba, nevyhovující bydlení a ekonomické problémy. Nikdy nebudeme mít dostatek pěstounů, když budeme odebírat děti v takové míře. To myšlení je potřeba otočit: pojďme odebírat méně dětí, pak bude snazší pro ně najít pěstouny.

Podle vás by se měly děti raději nechávat v rodinách, které mají problémy?

Tady je důležité včas řešit prevenci. Pro dítě je nejlepší biologická rodina, pokud jí dokážeme včas poskytnout péči a pomoci jí. Až pokud ani toto nezafunguje, s rodinou už nepůjde pracovat a dítě tam opravdu nebude moci zůstat, má dojít k odebrání. Samozřejmě tyto situace nastávají a nastávat budou.

Počty přechodných pěstounů, kteří by mohli přijmout dítě okamžitě, vyčísluje ministerstvo sociálních věcí v každém kraji maximálně v jednotkách. A jsou i kraje, kde volní pěstouni nejsou, třeba aktuálně Praha nebo Ústecký kraj. Nebudou děti strádat nadvakrát – tedy tím, co se jim děje doma, a tím, že pro ně není připravená náhradní rodina?

O tom, že se budou rušit kojenecké ústavy, se vědělo minimálně od roku 2021. Některé kraje se na to připravovaly svědomitěji a v nabírání pěstounů byly důslednější. Jiné méně. A je logické, že volné kapacity nejsou rovnoměrně rozprostřené po celém Česku.

Funguje ale mezikrajová výpomoc. I když je potřeba myslet na to, aby kontakty dítěte s biologickou rodinou zůstaly zajištěné, což může komplikovat vzrůstající vzdálenost. Ale s vhodnou podporou ze strany doprovázejících organizací a s vůlí pěstounů a biologické rodiny se to může dařit.

Co stát dělá pro to, aby se do systému zapojovalo více pěstounů?

Od nového roku je celý systém pro pěstouny méně složitý, nejsou tak zatížení administrativou. Proces se zjednodušil, zrychlil se. Nově žadatelé o pěstounství mohou absolvovat přípravné kurzy a psychologické posudky u různých organizací, což zkracuje čekací lhůty. A finanční podpora je nově také vyšší.

Ministerstvo práce a sociálních věcí spustilo informační iniciativu Buď in pěstoun. Má za cíl zvýšit povědomí o pěstounské péči a vyvrátit o ní mýty. Je důležité připomínat, že pěstoun je prestižní role. Může jím být každý, kdo věnuje lásku a péči dětem, které nemohou vyrůstat s biologickými rodiči, samozřejmě pokud projde procesem výběru.

A daří se díky těmto krokům nové pěstouny nabírat?

Ano, počty žádostí o pěstounství se zvyšují. A pěstouny se daří nabírat i pomocí individuálních náborů. Funguje to tak, že se anonymně zveřejní informace o dítěti. A pro to konkrétní dítě se hledá pěstoun. To se poměrně osvědčuje. Do systému se pak dostávají úplně noví lidé.

Jsou skupiny dětí, pro které se náhradní rodina hledá obtížněji?

Rychlé umístění do pěstounských rodin se nejvíce komplikuje u skupin sourozenců nebo dětí s postižením. Měli bychom jako stát posilovat profesionální pěstouny, jako to mají na Slovensku. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje novou legislativu, která by umožnila udělat z pěstounství povolání.

U pěstounů mohou najít nový domov i starší děti. Pokud se ale vhodná rodina nenajde, putují do dětských domovů. Ty se v posledních letech mění z velkých budov s jídelnami a prádelnami na několik menších bytů, ve kterých žijí několikačlenné skupinky dětí a vychovatelé se u nich střídají. Jak tato proměna postupuje?

Pod vlastní taktovkou to mají na starosti kraje, některé v tom velmi pokročily. Třeba Pardubický nebo Královéhradecký kraj a Vysočina, nově Jihočeský a Olomoucký kraj.

Na nákup bytů nebo domků využívají peníze z Plánu obnovy, který právě na tyto takzvané transformace myslí. Zkušenosti z dětských domovů ukazují, že děti z bytů se celkově zklidní, mají více soukromí, mají bližší vztah s vychovateli, jsou samostatnější, zodpovědnější. A je tam více příležitostí připravit je na samostatný život.

Koordinuje tyto změny nějak stát?

Novelou zákona o ústavní výchově se jasně řeklo, že péče o děti v dětských domovech se má co nejvíce blížit rodinnému životu. Ministerstvo školství chystá nový zákon o ústavní výchově, ten by mohl pomoci řešit různé nedostatky systému.

V tomto volebním období se ale zřejmě nedokončí. Stát říká: nepodporujme velká zařízení s jídelnami, kde jsou desítky dětí, ale podporujme samotné děti. Kolik bytů a pro kolik dětí a v jakém městě… to už je rozhodnutí každého kraje.

S transformací je podle některých ředitelů dětských domovů problém v tom, že více bytů znamená složitější koordinaci personálu…

Systémové změny nejdou udělat ze dne na den. Chce to změnit dosavadní způsob řízení dětského domova, opustit zajeté koleje. Logistika zpočátku může být náročnější, ale řada příkladů ukazuje, že to jde. Hlavně bychom za každou změnou měli vidět přínos pro děti. Neméně důležitá je podpora a vzdělávání personálu.

Politici nedávno zavedli pozici dětského ombudsmana, který by se měl zaměřovat na dodržování práv dětí. Proč jej vlastně potřebujeme?

V Česku není nikdo, kdo by byl zodpovědný za děti. Není to jeden orgán, jedna instituce. Ale ten systém je velmi roztříštěný. Různé části řeší ministerstva práce, školství, spravedlnosti, zdravotnictví, úřad vlády a taky veřejný ochránce práv.

Tu práci je potřeba koordinovat, propojovat. Každé dítě v Česku by mělo vědět, že existuje člověk a jeho tým, na kterého se mohou obrátit a dělá všechno pro to, aby se dětem žilo lépe.

Dětský ombudsman bude sídlit v Brně, v budově veřejného ochránce práv. Pořád ale není vyřešené, jak bude fungovat, jaký bude mít tým. Dokonce existuje varianta, že bude mít k dispozici jen řidiče, ale vůbec žádné odborné pracovníky. Proč to ještě není jasné?

Není šťastné, že to ještě není stanovené. Dětský ombudsman potřebuje mít dostatek lidí, aby vůbec mohl vykonávat práci, která se od něj očekává.

Investice se v dlouhodobém hledisku vyplatí. Bude se více myslet na prevenci, která je vždycky méně nákladná než důsledky problémů. Přestože se o ochraně práv dětí u nás hodně hovoří, tak si často neuvědomujeme, že děti jsou investice do budoucnosti.

Není tím důvodem jednoduše to, že děti nejsou voliči? A tím pádem politici rozhodování o penězích, které stát chce nyní spíše ušetřit, odkládají?

To jste řekla vy. Už se udělal skvělý krok, instituce je zakotvená. Ale potřebujeme to zásadně dotáhnout. Přitom času není mnoho.