Samoživitelé nevědí, kam se obrátit, řekla Pavlová. Spustit chce vlastní web

V úvodu konference řekla, že přivítala novelu zákona o náhradním výživném. Novela platí od začátku listopadu, příspěvek stát vyplácí od roku 2021 rodinám, kde druhý rodič na dítě neplatí výživné a je po něm vymáháno soudně. Částku ve výši do tří tisíc korun měsíčně na dítě může rodič čerpat čtyři roky.

„Překvapilo mě, že je v současné době vypláceno jen devíti tisícům dětí. Přitom se předpokládá, že počet může být daleko větší,“ řekla Eva Pavlová.

Podle Kamily Hejnák Vlčkové z oddělení koncepce rodinné politiky MPSV je více než 30 procent rodin samoživitelů ohroženo chudobou. „Vnímám, že v případě nouze ani nevědí, kam se obrátit,“ uvedla Pavlová. Podle ní to vyplývá i z dopisů, které jí píšou. Největší podíl neúplných rodin je podle dat MPSV v Karlovarském a Ústeckém kraji.

Podle průzkumu agentury STEM z roku 2021, který se na konferenci prezentoval, v době pandemie covidu-19 samoživitelé často ztratili práci a zhoršila se jejich finanční situace. Zhoršení uvedlo v dotazníku 42 procent z více než tisícovky respondentů.

Polovina z nich řešila finanční potíže úsporami na jídle, 43 procent šetřilo na provozu domácnosti, třetina získala peníze jako půjčku od příbuzných nebo odkládala placenou zdravotní péči.

„Už při volební kampani jsem o sobě dala vědět, že mě zajímají témata, která trápí rodiče samoživitele, protože jsem svého času bývala jednou z nich,“ řekla manželka prezidenta Pavla.

Doplnila, že připravuje své webové stránky, které by měly obsahovat i rozcestník pomoci pro samoživitele. „Měl by být garantem pravdivých a relevantních informací,“ dodala s tím, že uvítá od odborníků podněty k tomu, jaké informace by měl web obsahovat.