První den nové první dámy: převleky, slzy na balkoně a uznání od manžela

„Jsem rád, že mohu o Evě pár slov říct. Z toho nápadu zpočátku vůbec nebyla nadšená, ale postupně se s tím sžívala, až se s tím sžila do takové míry, že byla podstatnou částí úspěchu,“ řekl Pavel před zaplněným Španělským sálem.

Připomněl také, že v posledních deseti letech první dáma Ivana Zemanová příliš vidět nebyla, takže si na veřejnou pozici nyní lidé musejí zvyknout.

Ačkoli Eva označení první dáma nemá ráda, Pavel nepochybuje, že bude tuto roli plnit skvěle. „Bude vidět a působit na lidi příjemně, ale zároveň je připravená dělat to, co bychom od první dámy čekali,“ ujistil. Mezi její témata může patřit například prevence vážných chorob, problematika péče o děti a péče o seniory, ale také otázky žen.

Pavlová již dříve uvedla, že chce pomáhat samoživitelkám, protože jí sama byla. „Rovnost žen a jejich obtěžování, situace žen samoživitelek, nefunkčních rodin. (...) Myslela jsem si, že se situace zlepšila, ale bohužel se rozvádí velká spousta manželství, které krachují na úplných maličkostech,“ upřesnila dříve v rozhovoru pro iDNES.cz.

Několikrát také vysvětlila, proč se jí označení první dámy nelíbí. Bližší by jí bylo oslovení manželka prezidenta, jelikož první dáma v pravém slova smyslu pro ni byla Hana Benešová. „Žena by v této roli měla být každopádně vidět, nebýt pouze doprovodem. Měla by naslouchat lidem a zapojovat se do aktivit, které jsou ženám bližší,“ popsala svou představu.

Tu sdílí také Pavel. „Jsem připraven poskytnout jí maximální oporu, aby nebyla jen ozdobou po mém boku, ale plnohodnotnou první dámou,“ zdůraznil po inauguraci.

„Nechce mě pustit ke slovu, ale vlezla jsem mu do projevu. Je důležitá hlavně jeho podpora,“ vstoupila do toho Pavlová před zhruba dva a půl tisíci účastníků, kteří se ve Španělském sále sešli.

Eva Pavlová byla svému manželi po boku od začátku dne. Společně absolvovali oběd s nyní již bývalým prezidentem Milošem Zemanem a jeho chotí Ivanou.

Po složení a podpisu slibu se pak společně přesunuli na balkon na třetím nádvoří Pražského hradu. Příznivci je přivítali potleskem a zazněla hymna. Pavlovou dojala píseň Časy se mění a také dav lidí. Na balkoně tak nezadržovala slzy.

Komentátoři zaznamenali, že nový prezidentský pár chodí často ruku v ruce. Pavel měl na sobě tmavě modrý oblek, bílou košili a kravatu s českým lvem, Pavlová vystřídala dvoje šaty. První byly modré od Zuzany Kubíčkové, rodačky ze Zlína, doplněné červeným kabátem a broží. Na samotnou inauguraci je pak vyměnila za růžové šaty.

Eva Pavlová Na gymnáziu v rodném Šumperku maturovala v roce 1983.

Vysokou vojenskou pedagogickou školu v Bratislavě dokončila roku 1990.

S Petrem Pavlem se potkala v armádě, když oba bydleli na vojenské ubytovně v Prostějově. Vzali se v roce 2004.

Z předchozího vztahu má dceru Evu a Petr Pavel zase syny Jana a Petra. Společně jsou prarodiči čtyř vnoučat.

V armádě začínala v Košicích a postupně se propracovala až na Generální štáb Armády ČR, kde zabezpečovala vojenské návštěvy ze zahraničí.

Po odchodu z armády a zahraničních cestách vypomáhala v mediačním

centru a stala se zastupitelkou v obci Černouček v okrese Litoměřice, kde Pavlovi žijí.

„Ještě mě můžou povolat“

Eva Pavlová pochází ze Šumperku, vysokou školu však šla studovat na Slovensko, nejprve do Košic a poté pokračovala na Vysoké vojenské pedagogické škole v Bratislavě.

Svého budoucího manžela poznala v armádě, když oba bydleli na vojenské ubytovně v Prostějově. Manželství uzavřeli v roce 2004. Společné potomky nemají, Petr Pavel má dva třicetileté syny z prvního manželství a Eva Pavlová má z předchozího vztahu rovněž dospělou dceru.

Z armády odešla kvůli stěhování do Bruselu, kde Pavel působil v centrále NATO. Jako podplukovnice v záloze je však stále armádě k dispozici. „Svou vojenskou knížku ještě mám. Dá se říct, že do důchodového věku jsem armádě stále k dispozici. Pokud by došlo k nějakému konfliktu, tak mě můžou povolat a nasadit,“ řekla v rozhovoru pro iDNES.cz.