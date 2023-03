První dáma Eva Pavlová sestavuje svůj tým, oslovuje externí poradce

Eva Pavlová momentálně buduje svůj tým, uvedla v tiskové zprávě mluvčí Hradu Markéta Řeháková. Pavlová mimo jiné oslovuje externí poradce a připravuje témata, kterým by se během následujících pěti let v roli první dámy chtěla věnovat. Už dříve uvedla, že by se mělo jednat především o sociální oblast včetně pomoci matkám samoživitelkám.