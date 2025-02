Pavlová mění svou roli. Vyhlíží druhý mandát na Hradě, spekulují experti

„Lidé ji vnímají, vědí o ní. Vytvořila si jakýsi předstupeň v povědomí veřejného zájmu a snaží se toho využít. Na podporu manžela v druhém mandátu by nestačila jenom móda, to by bylo příliš povrchní,“ dodává Kubáček.

S podobným výkladem souhlasí i prezident Asociace vizážistů a stylistů ČR Petr Lukeš. „Paní Pavlová působí sebejistě a uvědoměle, její verbální projev je vyvážený a pečlivě promyšlený,“ míní Lukeš.

Podle něj si Pavlová v prvních měsících po inauguraci svůj styl teprve hledala, i když od počátku dbala na svůj vzhled a vystupování. „Dnes už vidíme promyšlenější volbu oděvů i doplňků, která je sladěná s její rolí a ženským vzhledem,“ říká Lukeš.

I když Pavlová jako manželka prezidenta přitahuje mediální pozornost, sama se ji snaží ještě zvýšit. Například když na konci loňského roku přidala na instagramový účet album fotografií s proměnami svých účesů během života. Nebo když se rozhodla veřejně podělit o hudební vkus sdílením seznamu svých oblíbených písní.

Odborníci se shodují, že manželka prezidenta by mohla veřejnost oslovit důležitějšími tématy, než je móda nebo hudba. Otázkou je, zda by se do očekávání lidí „trefila“.

„Nikdy nebylo nikde zakódováno, co má manželka prezidenta vlastně dělat. Vždycky to vychází z aktuálního subjektivního pocitu,“ vysvětluje bývalý hradní protokolář Jindřich Forejt.

Olga Havlová, Alice Masaryková

Podle politologa Kubáčka by se Pavlová mohla angažovat v nevládním sektoru, v podpoře občanských iniciativ a v pomoci zranitelným skupinám. A za vzor by si mohla vzít Olgu Havlovou či Alici Masarykovou, dceru Tomáše Garrigua Masaryka, která plnila roli první dámy. „Olga Havlová se například vyjadřovala k chybám tehdejší vlády a ani ministři z toho nebyli úplně šťastní,“ vzpomíná politolog.

Podobnou cestou by podle něj mohla jít i Pavlová, byť její manžel- prezident vládu kritizuje zcela výjimečně, což mu často vytýká sněmovní opozice. „Mohla by tlačit na vládu k tomu, aby splnila, co slíbila například v sociálních oblastech,“ myslí si Kubáček.

Tiskový tajemník Hradu Petr Fučík se na tématech pro první dámu s politologem shoduje. „Cílem působení Evy Pavlové je, jak sama uvádí, pokusit se naplnit očekávání lidí. Pomáhat v oblastech sociálních, zdravotních, ve výchově, vzdělávání, a upozorňovat na témata, která často stojí na okraji pozornosti nejen médií, ale i široké veřejnosti,“ sdělil iDNES.cz Fučík.

Bývalý protokolář Forejt je přesvědčen, že není až tak důležité, jaká témata první dáma nastolí, ale aby k nim měla blízko. „Je zásadní, aby se věnovala tomu, co ji opravdu zajímá. To je na tom hodně vidět,“ myslí si Forejt.

Inspirace v zahraničí

S rolí první dámy se potýkají i v zahraničí. I tak lze právě tam ohledně náplně její práce čerpat inspiraci.

„Pojem první dáma je amerikanismus. V našem prostředí se vždycky říkalo paní prezidentová nebo manželka prezidenta,“ připomíná Forejt. Podle protokoláře je role manželky českého prezidenta podobná jako v sousedních zemích.

„V Německu si například po vlnách tsunami v Thajsku v roce 2004 lámali hlavu s tím, kdo by mohl být tváří celostátní sbírky na podporu pozůstalým, a nakonec to padlo na manželku prezidenta Horsta Köhlera Evu,“ vzpomíná Forejt.

Kubáček se přiklání spíše k inspiraci monarchistickými modely reprezentace. „Největší inspirace je často u královských rodin, kde je to sice dědičné, ale je zajímavé sledovat, jakým způsobem královské rodiny řeší sociální otázky. Nejlepší příklad vidím u zemí na severu, ve Švédsku nebo v Dánsku,“ vyjmenovává politolog.

O dánské manželce krále Marii se v médiích píše hlavně v souvislosti s módou, byť má mimo jiné vlastní nadaci. Zato švédská královna Silvia figuruje na veřejnosti jako patronka dlouhodobě nemocných či dětí se znevýhodněným postavením.