První dáma Pavlová sdílela společné fotky s prezidentem z lyžovačky v Alpách

Dále napsala, že s prezidentem odložili telefony a nadechli se čerstvého horského vzduchu.
„Sdíleli jsme radosti i starosti a znovu si uvědomili, že mnohé z těch našich jsou vlastně mnohem menší, než se někdy zdá.“ napsala na svých sociálních sítích.
Pro prezidentský pár to byla druhá „dovolená“ tento rok. Na první byli na konci ledna, kdy jeli projet španělské průsmyky na motorkách a pročistit si hlavu po neshodách s Petrem Macinkou (MOTO).
Většinou můžeme pár vidět na aktivních dovolených, většinou sportovněji založených.