První dáma Pavlová sdílela společné fotky s prezidentem z lyžovačky v Alpách

Autor:
  20:04
První dáma Eva Pavlová sdílela na svých sociálních sítích z prodlouženého víkendu v rakouských v Alpách, kam vyrazila se svým manželem a partou přátel.
První dáma a prezident republiky na prodlouženém víkendu v rakouských Alpách....

První dáma a prezident republiky na prodlouženém víkendu v rakouských Alpách. (3. března 2026) | foto: Facebook: Eva Pavlová

Fotografie z dovolené Evy Pavlové a Petra Pavla z rakouských Alp. (3. března...
Fotografie z dovolené Evy Pavlové a Petra Pavla z rakouských Alp. (3. března...
Eva Pavlová s přáteli během prodlouženého víkendu v rakouských Alpách. (3....
Fotografie z dovolené Evy Pavlové a Petra Pavla z rakouských Alp. (3. března...
11 fotografií

Dále napsala, že s prezidentem odložili telefony a nadechli se čerstvého horského vzduchu.

„Sdíleli jsme radosti i starosti a znovu si uvědomili, že mnohé z těch našich jsou vlastně mnohem menší, než se někdy zdá.“ napsala na svých sociálních sítích.

Pro prezidentský pár to byla druhá „dovolená“ tento rok. Na první byli na konci ledna, kdy jeli projet španělské průsmyky na motorkách a pročistit si hlavu po neshodách s Petrem Macinkou (MOTO).

Většinou můžeme pár vidět na aktivních dovolených, většinou sportovněji založených.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Ruský prezident Vladimir Putin vlastní luxusní rezidenci na pobřeží Černého...

Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...

První dáma Pavlová sdílela společné fotky s prezidentem z lyžovačky v Alpách

První dáma a prezident republiky na prodlouženém víkendu v rakouských Alpách....

První dáma Eva Pavlová sdílela na svých sociálních sítích z prodlouženého víkendu v rakouských v Alpách, kam vyrazila se svým manželem a partou přátel.

3. března 2026  20:04

Zrůdná operace T4. Jak pod záminkou péče nacisté likvidovali postižené

Premium
Krutý osud. Nacisté zavraždili i desetitisíce postižených. Ilustrační snímek z...

Šestnáctiletý Josef Dostál trpěl epilepsií. Žádné další vážné zdravotní problémy neměl. Přesto jej v roce 1940 nacisté zavraždili v likvidačním ústavu pro duševně a tělesně postižené v...

3. března 2026

Čína nechala Íránce ve štychu. Třese se o ropu, ale doufá, že USA vykrvácejí

Premium
Nejvyšší íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí se setkal s čínským...

Nový konflikt na Blízkém východě ukazuje, že se na Čínu nelze spoléhat jako na spojence ochotného své partnery tahat z ohně. Podle pozorovatelů je pro Peking důležitější Perský záliv než Írán, na...

3. března 2026

ONLINE: Írán se zaměřil na centra byznysu. Trumpa nakrkli Španělé i Britové

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump na schůzce s německým kancléřem Friedrichem...

Írán v odvetě za americko-izraelské údery, které začaly v sobotu, útočí i na cíle na území arabských států Perského zálivu. Íránské revoluční gardy pohrozily dalšími útoky na hospodářská centra v...

3. března 2026  18:15,  aktualizováno  19:54

Dovolená pod palbou. Češi dál létají do Ománu, užívají si poloprázdné pláže

Pláž ve městě Maskat v Ománu (3. března 2026)

Zatímco nebe nad jihoománským přístavem Salálá v úterý v poledne křižovaly íránské drony a okna hotelových resortů se třásla pod náporem explozí, čeští turisté řeší nečekané dilema: Mají se nechat...

3. března 2026  18:53

Belgie uvalila na tanker ruské stínové flotily mnohamilionovou kauci

Ropný tanker Ethera, který je spojován s ruskou stínovou flotilou. Loď je od...

Belgická vláda uvalila na ropný tanker Ethera, který je součástí takzvané ruské stínové flotily, kauci ve výši přes deset milionů eur, informuje server veřejnoprávní televize VRT News s odkazem na...

3. března 2026  18:53

Katar v odvetě udeřil v Íránu, tvrdí Izraelci. Dauhá útok nepotvrdilo ani nevyvrátilo

Z katarského Dauhá stoupá dým po íránském úderu. (1. března 2026)

Katar za poslední den také útočil proti Íránu, tvrdí izraelská televize Channel 12 s odvoláním na své západní zdroje. Mluvčí katarského ministerstva zahraničí Mádžid Ansárí to ale nepotvrdil a vyzval...

3. března 2026  16:02,  aktualizováno  18:51

Opozice neprosadila jednání o pozici vlády k válce na Blízkém východě

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel, poslanec Michal Zuna a místopředseda strany...

Koalice ANO, SPD a Motoristé sobě odmítla ve Sněmovně jednat o situaci na Blízkém východě a  o postoji vlády Andreje Babiše ke společnému útoku USA a Izraele na Írán. Odmítla všechny návrhy...

3. března 2026  11:45,  aktualizováno  18:50

Režim skončí, ale bojím se, že při odchodu spálí zemi na popel, říká Íránka z Česka

Premium
Lidé v Basře v Iráku se shromažďují poté, co byl íránský nejvyšší vůdce...

Buď stojíte na straně zla, nebo v sobě máte aspoň kousek lidskosti, popisuje současnou situaci na Blízkém východě Íránka žijící v Česku. Ze strachu o své blízké, kteří v její rodné zemi zůstávají, je...

3. března 2026  18:30

V Dubaji na ni čekaly malé děti, do letadla ji málem nevzali. Češka uvízla v Londýně

Mrakodrap Burdž Chalífa po íránském útoku v Dubaji. (1. března 2026)

Zatímco země Blízkého východu postihl chaos a raketové útoky, Kateřina Opara spolu s manželem urazila tisíce kilometrů z Londýna do Dubaje za svými malými dětmi. Češka v rozhovoru pro iDNES.cz...

3. března 2026  18:16

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe

Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...

Pošli Barrona! Trump čelí výzvě, zvlášť když v armádě nikdo z rodiny nikdy nesloužil

Donald Trump a Barron Trump (18. ledna 2024)

Americký prezident Donald Trump čelí po útoku na Írán ostré kritice na síti X. Rozbuškou se stal jeho výrok o „nevyhnutelných obětech“, na který odpůrci reagovali výzvou, aby do boje vyslal vlastního...

3. března 2026  18:13

Od rána do noci nic jiného neřešíme, řekl Babiš k situaci českých turistů

Premiér Andrej Babiš ve Sněmovně (3. března 2026)

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš vystoupil k situaci českých turistů na Blízkém východě. „Od rána do noci nic jiného neřešíme, než repatriaci našich občanů,“ řekl poslancům Babiš. „Řešíme to...

3. března 2026  15:50,  aktualizováno  18:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.