Nevěřte nabídkám k investování, apelovala Pavlová. Podvodníci zneužívají i prezidenta

„Spousta lidí se dostává do tíživých situací. Jsou to důvody nemoci, jsou to důvody ekonomické a teď zvláště i takové, kdy se k lidem dostávají klamavé informace s nabídkami investic. Jsou to reklamy na sociálních sítích, telefonáty a zneužívání osobností v politické nebo sportovní sféře,“ řekla Pavlová novinářům.

Kyberzločinci se v posledních měsících snažili nalákat lidi k investicím. K tomu používají videa vyrobená umělou inteligencí, ve kterých vystupují známé osobnosti. Jednou ze zneužitých známých tváří byl také prezident Pavel. „Já, Petr Pavel oficiálně oznamuji spuštění nové platformy. Můžete vydělávat kdekoliv a kdykoliv, dokonce i v době spánku,“ říká přesvědčivě ve videu.

V reakci na podvodné nabídky také založila Pavlová webové stránky, přes které lidi mohou v případě nouze hledat pomoc.

„Chtěla bych apelovat, aby nikdo nevěřil podvodným zprávám a e-mailům k investování přes prezidenta nebo kohokoli jiného,“ řekla a dodala, že právě s lidmi, kteří naletěli falešným možnostem investic, se ona i prezident setkávají během výjezdů do krajů.

Pavlová na problematiku falešných investic upozornila během tiskové konference, ve které podpořila kampaň Jsme v tom společně, která spojuje iniciativy potravinové, oděvní a nábytkové banky.

O tom, že se chce věnovat charitě, mluvila Pavlová už před inaugurací. Petr Pavel nastoupil na Hrad loni v březnu, Pavlová koncem roku oznámila založení nadačního fondu, který se zaměřuje na podporu dětí a mládeže ve vzdělávání, pomoc samoživitelkám a samoživitelům či zlepšení kvality života seniorů.

V rámci podpory uspořádal Pražský hrad také dětský tábor pro děti rodičů samoživitelů. „Jsem rád, že se ho účastní i několik desítek dětí z rodin samoživitelek a samoživitelů z nadačního fondu Evy,“ uvedl na Instagramu prezident.