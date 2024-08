Zemřela rozhlasová a televizní hlasatelka Eva Mudrová, bylo jí 91 let

„Eva zemřela dnes v 06:00 v hospici Svatého Lukáše v Ostravě. Zprávu mi oznámil její syn, režisér a dokumentarista Jan Mudra,“ uvedl Švihálek.

V roce 1952 začala pracovat v ostravském studiu Československého rozhlasu. Tam vydržela do roku 1968, kdy se zapojila do vysílání během srpnové invaze vojsk Varšavské smlouvy. Průběžně spolupracovala i s ostravským studiem Československé televize.

A právě její tvář před desítkami let diváci ostravské televizní stanice na obrazovce viděli jako první. „Dobrý večer, milí přátelé. Vítám vás k prvnímu zkušebnímu vysílání televizní stanice Ostrava. Ano, je to pravda. Už i Ostrava má svou televizní stanici,“ zněla její první slova. Hrstka lidí, kteří v té době vlastnili televizor, ji mohla slyšet na Silvestra roku 1955 po 19:30. Krátce na to tehdy ještě Kunertová dodala: „Trochu nezvyklé, že? Však si časem zvyknete.“

Ráda na tu dobu vzpomínala. „Dnes je ale pro mě kuriozita, když se vidím na obrazovce,“ řekla ČTK v roce 2005, když křtila knihu Milana Švihálka 50 let Televizního studia Ostrava. Spolu s hercem Josefem Kobrem uváděla také ostravskou verzi televizní soutěže Hádej, hádej hadači.

Po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968 o práci v rozhlase i televizi přišla. V rozhlase pak působila jako písařka, později našla zaměstnání v mlékárnách. Do rozhlasu se vrátila až po listopadu 1989.