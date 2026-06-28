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Na nadávky a výtky nebudu reagovat, říká nová ombudsmanka Kostolanská

Markéta Lankašová
Tereza Tykalová
,
  20:00
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Zvolená ombudsmanka Eva Kostolanská se složením slibu ujala funkce. (18.června 2026) | foto: ČTK

Hned v prvním týdnu se nová ombudsmanka Eva Kostolanská „proslavila“ symbolickou podporou nezávislosti veřejnoprávních médií. Oblékla se do černého na protest proti politickým zásahům a v souvislosti s debatou o budoucím financování médií. A schytala za to kritiku. Ministr Boris Šťastný o ní napsal, že „znectila úřad“. V rozhovoru vysvětluje, že raději než aby zvolila tvrdý protiúder, nebude na nadávky reagovat.

Kostolanská je v pořadí pátou ombudsmankou, lidskoprávní agendy ale plánuje přenechat svému zástupci. V rozhovoru mluví i o tom, v čem mají stát i vláda rezervy a jak chce zlepšit fungování ombudsmanského úřadu. Profesí je právnička, dělala i na Generálním finančním ředitelství a pro ombudsmana už také pracovala.

Byli to poslanci, kdo vás navzdory hodnocení speciální komise vybral do úřadu, mluvil s vámi o protestu někdo z nich?
Nikdo se mnou nemluvil, bylo to mé vlastní rozhodnutí. Vyjadřovali jsme nikoli podporu v rámci sporů, které vede vláda s veřejnoprávními médii, ale byla to podpora nezávislosti médií veřejné služby. V tom jsme zajedno i s vládou i s opozicí, že nezávislost by tam měla být, protože je základem demokratického státu a projevem svobody slova. A ta je zase jedním ze základních práv, které musí ombudsman ctít a chránit. Otázka financování je na vládě. Nicméně to by mělo být tak dostatečné, aby veřejnoprávní média mohla plnit svoji funkci.

Určitě nejsem proti, aby se možnost umělého oplodnění rozšířila i pro další skupiny.

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