Na nadávky a výtky nebudu reagovat, říká nová ombudsmanka Kostolanská

Kostolanská je v pořadí pátou ombudsmankou, lidskoprávní agendy ale plánuje přenechat svému zástupci. V rozhovoru mluví i o tom, v čem mají stát i vláda rezervy a jak chce zlepšit fungování ombudsmanského úřadu. Profesí je právnička, dělala i na Generálním finančním ředitelství a pro ombudsmana už také pracovala.
Byli to poslanci, kdo vás navzdory hodnocení speciální komise vybral do úřadu, mluvil s vámi o protestu někdo z nich?
Nikdo se mnou nemluvil, bylo to mé vlastní rozhodnutí. Vyjadřovali jsme nikoli podporu v rámci sporů, které vede vláda s veřejnoprávními médii, ale byla to podpora nezávislosti médií veřejné služby. V tom jsme zajedno i s vládou i s opozicí, že nezávislost by tam měla být, protože je základem demokratického státu a projevem svobody slova. A ta je zase jedním ze základních práv, které musí ombudsman ctít a chránit. Otázka financování je na vládě. Nicméně to by mělo být tak dostatečné, aby veřejnoprávní média mohla plnit svoji funkci.
Určitě nejsem proti, aby se možnost umělého oplodnění rozšířila i pro další skupiny.