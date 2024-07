Návrat běženců? Na podmínky Sýrie Evropská unie nemá, říká diplomatka

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Jedna z nejzkušenějších českých diplomatek Eva Filipi mluví otevřeně o plánu mise do Sýrie, která má ulevit Evropě vrátit běžence zpět do vlasti. „Podmínky, které by si kladla Sýrie, by byly velmi drahé. Z mého pohledu by byly nyní nepřijatelné pro Evropskou unii,“ vysvětluje v rozhovoru pro MF DNES bývalá velvyslankyně v zemi.