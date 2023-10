Když se dějí zvěrstva, svět má křičet, říká oceněná přeživší holokaustu Erbenová

„To je snad největší dar, který v životě jsem dostala. Nevím, jak si to zasloužím, protože moje láska nebo moje češství se mně zdá tak úplně normální, za to bych měla dostat cenu?“ řekla téměř třiadevadesátiletá Erbenová pro iDNES.cz poté, co převzala od ministra zahraničí Lipavského cenu Gratias agit.

Erbenová žije už přes sedmdesát let v Izraeli, kam se odebrala po druhé světové válce poté, co přežila holokaust. Sama o sobě říká, že i po těch letech je pořád Češkou žijící v Izraeli, nikoli Izraelkou. Do Čech přiletěla minulý týden jedním z repatriačních letů.

„Volali mi, abych byla za dvě hodiny na letišti. Říkala jsem jim, že tak to teda těžko. Já jsem měla v troubě vanilkový rohlíčky, poněvadž máme já a můj syn narozeniny,“ popisuje okolnosti návratu. Do Česka nakonec odletěla a minulý víkend se účastnila památeční akce Bubnování pro Bubny.

„Když se dějí zvěrstva, svět má křičet“

Erbenová dostala cenu za šíření dobrého jména České republiky v Izraeli. V současnosti je jednou z nejaktivnějších přeživších holokaustu, kteří otevřeně sdílí svůj životní příběh. O svých zkušenostech s koncentračními tábory píše knihy a přednáší žákům ve školách.

Eva Erbenová narodila 24. října 1930 v Děčíně jako Eva Levitová (Löwidtová).

V roce 1936 se rodina přestěhovala do pražských Strašnic.

10. prosince 1941 odjela rodina do ghetta v Terezíně. Otec byl na konci září 1944 deportován do Osvětimi, kam 4. října 1944 odjela i Eva Erbenová s maminkou.

Začátkem ledna 1945 byla s maminkou evakuována z Osvětimi do tábora v Gross Rosen.

V dubnu nacisté tábor evakuovali a vězni se vydali na tzv. pochod smrti. Maminka zemřela 17. dubna 1945 nedaleko lágru Svatava v Karlovarském kraji.

Eva Erbenová z pochodu smrti po maminčině smrti utekla.

Po osvobození žila v Praze, kde absolvovala kurz pro zdravotní sestry.

V srpnu 1948 odešla společně se svým mužem do Paříže, odkud pokračovali dál do Izraele.

Má tři děti, devět vnuků a jedenáct pravnoučat.

Je autorkou knih Vyprávěj mámo, jak to bylo(1994), Sen (2001), Život Evy L. (2013) či Cesta… (2022)

Během vyprávění klade důraz hlavně na to, aby žáci věděli, že všechno v životě je pomíjivé a že si člověk nevybere, kde se narodí. O zvěrstvech, která nacisti páchali, se podle ní obecně ví dost.

„My bychom jinak nikdy neodešli z Československa. Můj pradědeček, dědeček, to byli továrníci, nám se vedlo dobře, my jsme měli krásný život. Já jsem se nikdy v Československu nesetkala s antisemitismem. My jsme nebyli chudí, všecko bylo organizovaný, krásný a jemný, tak jak to je dodneška. Tak já žiji a to jsem si přinesla do Izraele,“ vzpomíná Erbenová.

Zpětně ji nejvíce mrzí, že z informací, které jsou dnes dostupné, vyplývá, že svět o německém běsnění v koncentračních táborech věděl. Největším problémem podle ní ale bylo, že mlčel.

„Když byl Osvětim, tak papež to věděl, všichni to věděli, i v Americe. Roosevelt o existenci táborů také věděl. Když se podívám zpátky do historie, jak to skutečně bylo, tak nechápu, jak je možné, že nás nechali šest milionů (Židů) zemřít,“ zamýšlí se laureátka.

Erbenová vnímá jasné podobnosti mezi současnou situací v Izraeli a tím, co Židé zažívali během nacismu.

„Teď se chodí na hřbitovy a kladou se věnce a brečí se s křížkem po funuse. Tak to ne. Teď, když se dějí zvěrstva, tak má svět křičet. Teď, když se vraždí takovým způsobem, jak vraždí Hamás. A já neříkám, že to jsou všichni Arabové, protože Arabové jsou také lidi a ne každý Arab je terorista, i když každý terorista je Arab,“ komentuje situaci v Izraeli.

Izrael se ubírá jinam, než jsme po válce doufali

Poprvé, když se dozvěděla o útoku Hamásu na Izrael, cítila vztek. Je podle ní nepochopitelné, jak izraelská vláda v čele s premiérem Benjaminem Netanjahu mohla ignorovat varování o tom, že může dojít ke útoku na Izrael, který je jinak známý svými přísnými bezpečnostními opatřeními.

Za situaci může také nestabilní situace v izraelské vládě. Ta momentálně podle Erbenové hájí hlavně vlastní zájmy, nikoli zájmy státu, a takový lidé by neměli podle ní být ve vedení Izraele. Zdůrazňuje také, že řízení státu a náboženství by měly být dvě oddělené věci.

„Izrael se musí vrátit do rukou zodpovědných lidí. Tito lidé vedli nezodpovědné řeči. Pak dochází k tomu, že ortodoxní Židé jdou do arabských vesnic a dělají tam nepořádek, zapalují olivovníky a tak dále a vláda je nepotrestá, protože tito lidé jsou voliči současné vlády,“ pokračuje.

Dodává, že současný Izrael se částečně vymkl kontrole a neubírá se směrem, jakým lidé po válce doufali, že se bude ubírat. „Nelze totiž očekávat, že přijde Bůh jako mesiáš a všechny spasí,“ říká.

„Izrael se musí vrátit zase do starých kolejí, na kterých my jsme začali, my jsme vybudovali během 75 let moderní Izrael, který vy všichni máte rádi,“ dodala Erbenová.