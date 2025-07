Decroix chce, aby Bradáčová dohlédla na státní zástupce v bitcoinové kauze

Vyjádření dozorujícího Vrchního státního zastupitelství v Olomouci ČTK zjišťuje.

Policie prověřuje okolnosti darování bitcoinů ministerstvu pro podezření ze zneužití pravomoci, z praní špinavých peněz a z nedovoleného nakládání s drogami.

„Nyní je věc dalšího rozuzlení plně v rukou orgánů činných v trestním řízení. Protože nedostáváme na naše otázky plně adekvátní odpovědi od vrchního státního zástupce, podává dnes (v pondělí, pozn. red.) ministerstvo podnět k dohledu nejvyšší státní zástupkyni. Včasné dokončení prověřování je v zájmu státu a nás všech,“ napsala Decroix.

Ve vysílání Radiožurnálu následně řekla, že orgány činné v trestním řízení by měly tuto kauzu řešit s maximální prioritou. Ministerstvo totiž potřebuje znát „rychlejší a přesnější odpovědi“ kvůli dalšímu nakládání s bitcoiny. Podnět k dohledu neznamená, že by podle ministerstva v trestním řízení docházelo k nezákonnostem, dodala.

Zákon o státním zastupitelství stanoví, že „nejblíže vyšší státní zastupitelství je oprávněno vykonávat dohled nad postupem nejblíže nižších státních zastupitelství ve svém obvodu při vyřizování věcí v jejich příslušnosti a dávat jim k jejich postupu písemné pokyny“. Pokud nižší státní zastupitelství tyto pokyny nerespektuje, je nečinné nebo se v jeho postupu vyskytují nedůvodné průtahy, může mu vyšší státní zastupitelství věc odejmout a vyřídit ji samo.

Zákon také říká, že ministr spravedlnosti může kdykoliv požádat kterékoliv státní zastupitelství o informaci ohledně stavu trestního řízení, pokud je taková informace potřebná k plnění úkolů ministerstva nebo pokud takovou informaci potřebuje jako člen vlády.

Dragoun minulý týden odpovídal společně s Decroix na otázky senátního bezpečnostního výboru, zasedání se konalo v důvěrném režimu. Při odchodu novinářům řekl, že v bitcoinové kauze stále není nikdo stíhán. Uvedl také, že senátorům dal jen velmi obecné informace, protože není zbavený mlčenlivosti.

Na Dragounovo stanovisko ohledně poskytování informací se Decroix už dříve odvolávala, když zdůvodňovala, proč veřejnosti ani senátorům neposkytne deanonymizovanou časovou osu kauzy ani písemné podklady k ní. Dragoun totiž varoval, že by to mohlo zásadním způsobem ohrozit účel trestního řízení. Podle něj není možné, aby veřejnost či zákonodárná moc vedla jakési paralelní šetření, které se nutně dostává do interference s řádně vedeným trestním řízením.

Kvůli přijetí miliardového bitcoinového daru od odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiřikovského rezignoval předchozí ministr Pavel Blažek (ODS). Decroix následně slíbila prověřit postupy ministerstva v netrestní rovině, a to ještě před podzimními volbami do Sněmovny.

Zadala kvůli tomu externí audit a 19. července jmenovala koordinátora objasňování kauzy Davida Uhlíře, který ale minulý týden ve funkci skončil, aniž by vypracoval závěrečnou zprávu. Podle ministerstva svou práci ukončil po vzájemné dohodě. Uhlíř se k předčasnému odchodu nechtěl podrobněji vyjádřit.