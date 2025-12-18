Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Autor:
  13:40
Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě, a každý jdeme dál svou cestou,“ napsala Decroix na sociálních sítích.
Eva Decroix, ODS (11. září 2025)

Eva Decroix, ODS (11. září 2025) | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...
Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...
Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...
Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...
23 fotografií

„Šli jsme spolu 25 let. Spolu jsme vyrostli, splnili si sny, vychovali dvě nádherné děti. A po cestě se ztratili jeden druhému. Pomalu, potichu a neviditelně. Ničí chyba, obou chyba. Respekt a krásný vztah dvou lidí zůstal, manželství už to ale není,“ oznámila bývalá ministryně.

„Chceme se rozejít, jako jsme se seznámili. S upřímností jeden vůči druhému a vírou, že la vie est belle,“ dodala v příspěvku na sociálních sítích, ve kterém zároveň prosí o respekt k soukromí rodiny.

Manželé otevřeli francouzské bistro ve vsi v obýváku. Bez wi-fi a guláše

Kuchař a cukrář Rémi Decroix pochází z francouzského Lille, Eva Decroix vyrostla na Vysočině. Seznámili se v Praze, kde pracoval a kde bývalá ministryně studovala obor francouzština – čeština na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity.

Studium ovšem nedokončila a posléze odešla za Francouzem do jeho rodné země, kde absolvovala právní vzdělání na univerzitách ve městech Rennes a Lille. Po návratu do Česka se stala advokátkou. V roce 2024 obhájila doktorát na pražské právnické fakultě a získala titul Ph.D.

S kuchařem a cukrářem mají dvě dcery. Společně provozovali bistro v Počátkách, později otevřeli restauraci v obci Horní Dubenky na Jihlavsku.

evadecroix

Šli jsme spolu 25 let. Spolu jsme vyrostli, splnili si sny, vychovali dvě nádherné děti. A po cestě se ztratili jeden druhému. Pomalu, potichu a neviditelně. Ničí chyba, obou chyba. Respekt a krásný vztah dvou lidí zůstal, manželství už to ale není.

Chceme se rozejít, jako jsme se seznámili. S upřímností jeden vůči druhému a vírou, že la vie est belle. Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě a každý jdeme dál svou cestou.

Děkujeme za respekt soukromí naší rodiny.

18. prosince 2025 v 12:55, příspěvek archivován: 18. prosince 2025 v 13:43
oblíbit odpovědět uložit
Vstoupit do diskuse (34 příspěvků)

Jsme takoví rakousko-uherští „čuníci“, říká o šíření žloutenky Prymula

Nejčtenější

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků, hrozba je akutní

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO. Podle slov německého poslance a experta na obranu Rodericha Kiesewettera (CDU), se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

OBRAZEM: Děkující Mareš, dojatý Bouček. S Hezuckým se loučili moderátoři i herci

Leoš Mareš přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké obřadní...

V pátek se rodina, přátelé, kolegové i mnoho fanoušků přišlo rozloučit s moderátorem Patrikem Hezuckým (†55) do krematoria v pražských Strašnicích. Přišel jeho parťák z éteru Leoš Mareš i většina...

„Skočíme ze skály, snad nás padák udrží.“ Klíčový summit EU řeší ruská aktiva

Aktualizujeme
Belgický premiér Bart De Wever diskutuje s dalšími evropskými lídry na summitu...

Od našeho zpravodaje v Bruselu Lídři Evropské unie ve čtvrtek rozhodují o finančním přežití Ukrajiny. Hlavním bodem je plán na využití zmrazených ruských aktiv k zajištění „reparační půjčky“ ve výši alespoň 90 miliard eur. Dorazil...

18. prosince 2025  9:37,  aktualizováno  14:06

Podvodníci nabízejí lístky na zápas Slavie s Barcelonou, muž přišel o 22 tisíc

ilustrační snímek

Velkého zájmu o jeden z vrcholů tuzemské fotbalové sezony, lednový zápas pražské Slavie se španělskou Barcelonou v Lize mistrů, už zneužívají podvodníci. Naletěl jim muž ze Šumperska, který si chtěl...

18. prosince 2025  13:43

„Historický okamžik“. Naše systémy Patriot jsou plně připravené, hlásí Polsko

Slavnostní ceremonie v Polsku, na které byla oznámena plná bojová připravenost...

Polská jednotka vyzbrojená protiraketovými systémy Patriot americké výroby dosáhla plné připravenosti, oznámil ve čtvrtek polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Současně se tím podle...

18. prosince 2025  13:42

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Eva Decroix, ODS (11. září 2025)

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

18. prosince 2025  13:40

Biden? Nejhorší. Reagan? Můj fanoušek. Trump doplnil chodník slávy popisky

Donald Trump opatřil Prezidentský chodník slávy popisky pod portréty svých...

Americký prezident Donald Trump opatřil takzvaný Prezidentský chodník slávy plaketami se subjektivními popisy svých předchůdců v Bílém domě. Demokrata Joea Bidena popisuje jako nejhoršího prezidenta...

18. prosince 2025  13:38

Přestavba trati mezi Prahou a Kladnem dostala zelenou, práce začnou příští rok

Nová železniční trať Praha - Kladno, zastávka Výstaviště. (24. srpna 2024)

Modernizace trati mezi Prahou a Kladnem získala podle informací od Správy železnic (SŽ) pravomocné stavební povolení. Stavba začne v příštím roce, zhotovitel je již vybraný. Dokončení prací se...

18. prosince 2025  13:33

Petr Fiala

Předseda ODS a premiér Petr Fiala na volebním kongresu ODS v Ostravě (13. dubna...

Politologa a někdejšího rektora brněnské Masarykovy univerzity byl od listopadu 2021 do prosince 2025 premiérem. Ve sněmovních volbách 2021 totiž Fiala dovedl k vítězství koalici SPOLU. Petr Fiala...

18. ledna 2014  20:19,  aktualizováno  18. 12. 13:13

Na dálnici D6 boural kamion, do okolí se rozletěly lahve s minerálkou

Nehoda na D6. Havaroval kamion s minerálkou.

Kamion převážející lahve s minerální vodou ráno havaroval na 79. kilometru dálnice D6 poblíž Lubence. Vůz skončil převrácený na boku v příkopu, všude kolem se rozsypaly zelené lahve. Nehoda se obešla...

18. prosince 2025  9:44,  aktualizováno  13:11

Prezident jmenoval Michala Bartoně ústavním soudcem

Prezident Petr Pavel jmenuje Michala Bartoně soudcem Ústavního soudu. (18....

Vysokoškolský pedagog a odborník na ústavní právo Michal Bartoň se stal ústavním soudcem. Do funkce jej na Pražském hradě jmenoval prezident Petr Pavel. Devětačtyřicetiletý Bartoň nahradí u Ústavního...

18. prosince 2025  10:48,  aktualizováno  12:50

Rakušan, který chce do vedení Sněmovny, nabídl, že půjde i za vládními poslanci

Tisková konference Starostů. Na snímku hovoří Vít Rakušan. (13. listopadu 2025)

Po změně vlády se už bývalý ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan chystá na volbu místopředsedy Sněmovny, do které ho jeho hnutí nominovalo. „Nebojím se, jsem připraven se jít představit na každý...

18. prosince 2025  12:03,  aktualizováno  12:39

GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow
GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow

Jaké to je, když tři redaktorky otestují tři ikonické produkty GERnétic? Vyzkoušely jsme liftingovou kúru Tenseur Flash, jemný Cold Cream Mousse a...

Snad USA neudělají fatální chybu, uvedla Moskva k napětí kolem Venezuely

Donald Trump (17. prosince 2025)

Moskva doufá, že americká vláda zachová racionální a pragmatický přístup i ve vztahu k Venezuele a neudělá fatální chybu, která by ohrozila celou západní polokouli. Ruské ministerstvo tak reagovalo...

18. prosince 2025  12:33

U Vysokého Mýta se srazil vlak s náklaďákem, nehoda se stala při stavbě dálnice

Řidiče kamionu musel po srážce s vlakem do nemocnice transportovat vrtulník....

Na železniční trati v úseku Vysoké Mýto město – Cerekvice nad Loučnou se ráno srazil osobní vlak s nákladním automobilem. Nehoda se stala v Hrušové na Orlickoústecku, zranění jsou čtyři lidé, z toho...

18. prosince 2025  8:57,  aktualizováno  12:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.